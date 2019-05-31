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Пассажир «Пежо» пострадал при столкновении автомобиля с мотоциклом в Барановичах
01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла вечером 31 мая возле дома №281 на улице Брестской.
ДТП на Брестской. Фото: @ssnmp_baranovichi
По предварительной информации, водитель «Пежо» при повороте налево не пропустил мотоцикл, сообщается на
По неподтвержденной информации, автомобиль в качестве такси выполнял заказ по перевозке пассажира. После ДТП водитель снял все опознавательные знаки такси, сообщается в инстаграм. В аварии различные травмы получили три человека. Водитель мотоцикла и его пассажирка отказались от госпитализации. Пассажира автомобиля медики доставили в городскую больницу.
ДТП на Брестской. Фото: @ssnmp_baranovichi
ДТП на Брестской. Фото: @ssnmp_baranovichi
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Авария произошла вечером 31 мая возле дома №281 на улице Брестской. ДТП на Брестской. Фото: @ssnmp_baranovichi По предварительной информации, водитель «Пежо» при повороте...
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