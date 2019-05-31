Пассажир «Пежо» пострадал при столкновении автомобиля с мотоциклом в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вечером 31 мая возле дома №281 на улице Брестской.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66727.php

Читать полностью в источнике с фото:





ДТП на Брестской. Фото: @ssnmp_baranovichi

По предварительной информации, водитель «Пежо» при повороте налево не пропустил мотоцикл, сообщается на неофициальной странице Скорой помощи в инстаграм. Сообщается, что оба ехали на зелёный сигнал светофора.

По неподтвержденной информации, автомобиль в качестве такси выполнял заказ по перевозке пассажира. После ДТП водитель снял все опознавательные знаки такси, сообщается в инстаграм. В аварии различные травмы получили три человека. Водитель мотоцикла и его пассажирка отказались от госпитализации. Пассажира автомобиля медики доставили в городскую больницу.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66727.php

Читать полностью в источнике с фото:





ДТП на Брестской. Фото: @ssnmp_baranovichi



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66727.php

Читать полностью в источнике с фото:





ДТП на Брестской. Фото: @ssnmp_baranovichi