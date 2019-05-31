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Из-за паводка на Полесье местные боятся ехать по наплывному мосту через реку, автобус тоже отменили

01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наплавной мост в районе агрогородка Бережное поднялся вместе с уровнем воды. Пересекать его небезопасно.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66723.php

Из-за паводка на Полесье местные боятся ехать по наплывному мосту через реку, автобус тоже отменили

Наплавной мост в районе агрогородка Бережное, соединяющем два берега Горыни. Сегодня он возвышается над Горынью, как неприступная цитадель.

Проезд по мосту для транспорта не запрещён. Однако, водители автомобилей сами не решаются взбираться по нему. Есть риск зацепиться днищем машины и надолго застрять. А потому разворачиваются и направляются в объезд через Давид-Городок.

По этой же причине отменён маршрут пригородного автобуса Давид-Городок-Столин, который курсирует по летнему расписанию через наплавной мост с остановками в Велемичах, Ольпене, Рубле и Хотомле.

 
 
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  Наплавной мост в районе агрогородка Бережное поднялся вместе с уровнем воды. Пересекать его небезопасно. Наплавной мост в районе агрогородка Бережное,...
 
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