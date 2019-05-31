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В Брестской области выделено более 3 тыс. участков для индивидуального строительства

01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области имеется в наличии более 3 тыс. свободных земельных участков, которые предназначены для строительства усадебных домов. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66722.php

В Брестской области выделено более 3 тыс. участков для индивидуального строительства

Наибольшее их количество расположено в Березовском, Лунинецком, Кобринском и Пинском районах, где высокая потребность в строительстве частных домов. В нынешнем году начата разработка квартала индивидуальной застройки в агрогородке Остромечево Брестского района. Новые микрорайоны усадебного типа в перспективе появятся в городе-спутнике Бреста - Жабинке, в других районах.

"Проблем с выделением земли нет. Они могут возникнуть с финансированием инфраструктуры. Недостаточно предоставить участок. Нужно, чтобы он был с коммуникациями, по крайней мере была электроэнергия, вода, подъездные пути. Средства на эти цели изыскиваем. У нас много строится индивидуального жилья, сдерживать темпы не будем", - подчеркнул Анатолий Лис. В 2019 году на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры Брестской области направят Br59,7 млн.

В целом в регионе в текущем году необходимо ввести в эксплуатацию 650 тыс. кв.м жилья, в том числе 221,6 тыс. кв.м для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с государственной поддержкой. Для многодетных семей планируется построить 2508 квартир. В частности, на 2019 год выделено около Br147 млн кредитных ресурсов банков по указу №240. С начала года ими заключено 1124 договора (около 5,5 тыс. с начала действия указа) на возведение жилых помещений и направлено Br63 млн. Из бюджета гражданам предоставлено адресных субсидий на сумму Br9,3 млн.

 
Теги: Брест
 
 
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