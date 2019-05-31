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Акции Барановичского завода запчастей "Автако" продадут через валютно-фондовую биржу

01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Акции открытого акционерного общества "Барановичский завод запасных частей "Автако" выставлены на электронные торги через Белорусскую валютно-фондовую биржу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66721.php

Акции Барановичского завода запчастей "Автако" продадут через валютно-фондовую биржу

Речь идет о пакете акций размером 26,44% уставного фонда, который находится в коммунальной собственности и предлагается к продаже Барановичским горисполкомом. Аукцион назначен на 28 июня.

ОАО "Барановичский завод запасных частей "Автако" специализируется на производстве запасных частей для предприятий Белорусской железной дороги. Также предприятие выпускает запчасти для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов.

 
 
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  Акции открытого акционерного общества "Барановичский завод запасных частей "Автако" выставлены на электронные торги через Белорусскую валютно-фондовую биржу,...
 
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