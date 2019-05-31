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Раскрыта кража золотых издений в Ганцевичском районе
01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 мая в Ганцевичский РОВД обратилась 38-летняя жительница деревни Локтыши, которая сообщила что в период времени с 20 апреля по 27 мая из дома при неизвестных обстоятельствах пропали 12 золотых изделий: обручальное кольцо и перстень, а также 10 золотых зубных коронок.
Оперативникам потерпевшая сообщила, что хранила ценности в шкатулке, но потом решила перепрятать в шкаф с одеждой, где по прошествии некоторого времени их не обнаружила.
Подозрение в краже пало на её нигде неработающего 37-летнего сожителя. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что последний видел, как его сожительница перепрятывала золото, незаметно похитил его и сдал в ломбард, а полученные 500 рублей потратил на спиртные напитки.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь, местонахождение похищенного установлено.
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28 мая в Ганцевичский РОВД обратилась 38-летняя жительница деревни Локтыши, которая сообщила что в период времени с 20 апреля по 27 мая из дома при неизвестных...
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