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Раскрыта кража золотых издений в Ганцевичском районе

01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 мая в Ганцевичский РОВД обратилась 38-летняя жительница деревни Локтыши, которая сообщила что в период времени с 20 апреля по 27 мая из дома при неизвестных обстоятельствах пропали 12 золотых изделий: обручальное кольцо и перстень, а также 10 золотых зубных коронок.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66720.php

Раскрыта кража золотых издений в Ганцевичском районе

Оперативникам потерпевшая сообщила, что хранила ценности в шкатулке, но потом решила перепрятать в шкаф с одеждой, где по прошествии некоторого времени их не обнаружила.

Подозрение в краже пало на её нигде неработающего 37-летнего сожителя. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что последний видел, как его сожительница перепрятывала золото, незаметно похитил его и сдал в ломбард, а полученные 500 рублей потратил на спиртные напитки.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь, местонахождение похищенного установлено.

 
 
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  28 мая в Ганцевичский РОВД обратилась 38-летняя жительница деревни Локтыши, которая сообщила что в период времени с 20 апреля по 27 мая из дома при неизвестных...
 
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