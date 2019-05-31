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«Есть люди, которым не хватает денег на здоровую пищу». Как изменились расходы белорусов

01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В последние годы расходы на еду у белорусов немного снижаются, в среднем по процентному пункту в год. В итоге в первом квартале 2019 года по сравнению с 2015 годом они были ниже почти на 4%. Считается, что чем выше процент расходов на продукты, тем беднее население страны. Значит ли небольшое снижение трат на эту группу, что граждане богатеют?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66716.php

«Есть люди, которым не хватает денег на здоровую пищу». Как изменились расходы белорусов

Инфографика: zautra.by

Доходы населения действительно растут: одна средняя семья имеет 1290 рублей в месяц. Вместе с ними увеличиваются и траты. В среднем расходы одной семьи в первом квартале этого года составили 1214 рублей. Из них 905 рублей уходит на потребительские расходы: 39,6% от этой суммы — на траты на еду, еще 26,4% − на услуги.

В прошлом году средняя семья из Беларуси тратила на потребительские расходы на 2,5% больше, чем в 2015-м.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66716.php

«Есть люди, которым не хватает денег на здоровую пищу». Как изменились расходы белорусов

Инфографика: zautra.by. Источник: Справочник Белстата «Беларусь в цифрах — 2019»

Традиционно наибольшая часть в потребительских расходах уходит на еду. При этом население стало меньше тратить на одежду и обувь, кафе и рестораны, спиртное и сигареты. Но больше − на все виды услуг.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66716.php

«Есть люди, которым не хватает денег на здоровую пищу». Как изменились расходы белорусов

Доля расходов белорусов на продукты питания все еще слишком высока, считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

— Проблемы голода в Беларуси нет. Но есть люди, которым не хватает денег на здоровую пищу, и они едят в основном пельмени, макароны, картофель и самое дешевое мясо, − говорит экономист.

Отчасти проблема связана с тем, что в стране относительно дорогие продукты питания. В итоге, потребляя, возможно, как и соседи, белорусы тратят на продукты бóльшую часть своих расходов. К примеру, у россиян в 2018 году продукты составляли чуть больше 30% всех расходов. Жители многих западных стран отдают за продукты не больше 15% всех своих расходов.

— Во-первых, в Беларуси сильно ограничена конкуренция, в том числе между регионами, существует областной и городской феодализм, и проблема единого экономического пространства в стране не решена, — объясняет экономист.

Из-за дороговизны продуктов многие семьи прибегают к экономии за счет своего огорода и поддержки родных, имеющих хозяйство. Они покупают только самое необходимое. В приграничных регионах, чтобы сэкономить, немало людей совершают покупки в соседних странах. Такая экономия тоже может отражаться на статистике расходов.

Снижение доли затрат на продукты отчасти связано с ростом цен на жилищно-коммунальные услуги: если растет одна статья расходов, приходится экономить на других.

— Но когда они не будут больше дотироваться государством, продукты питания вынуждены будут подешеветь. Будет расти конкуренция, появится свобода выбора и исчезнут угрюмые магазины, в которых каждая семья переплачивает по 250−300 долларов в год, — считает Ярослав Романчук.

 
 
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  В последние годы расходы на еду у белорусов немного снижаются, в среднем по процентному пункту в год. В итоге в первом квартале 2019 года по сравнению с 2015 годом они...
 
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