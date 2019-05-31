«Есть люди, которым не хватает денег на здоровую пищу». Как изменились расходы белорусов

Источник материала: Виртуальный Брест

В последние годы расходы на еду у белорусов немного снижаются, в среднем по процентному пункту в год. В итоге в первом квартале 2019 года по сравнению с 2015 годом они были ниже почти на 4%. Считается, что чем выше процент расходов на продукты, тем беднее население страны. Значит ли небольшое снижение трат на эту группу, что граждане богатеют?



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Инфографика: zautra.by



Доходы населения действительно растут: одна средняя семья имеет 1290 рублей в месяц. Вместе с ними увеличиваются и траты. В среднем расходы одной семьи в первом квартале этого года составили 1214 рублей. Из них 905 рублей уходит на потребительские расходы: 39,6% от этой суммы — на траты на еду, еще 26,4% − на услуги.

В прошлом году средняя семья из Беларуси тратила на потребительские расходы на 2,5% больше, чем в 2015-м.



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Инфографика: zautra.by. Источник: Справочник Белстата «Беларусь в цифрах — 2019»



Традиционно наибольшая часть в потребительских расходах уходит на еду. При этом население стало меньше тратить на одежду и обувь, кафе и рестораны, спиртное и сигареты. Но больше − на все виды услуг.



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Доля расходов белорусов на продукты питания все еще слишком высока, считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

— Проблемы голода в Беларуси нет. Но есть люди, которым не хватает денег на здоровую пищу, и они едят в основном пельмени, макароны, картофель и самое дешевое мясо, − говорит экономист.

Отчасти проблема связана с тем, что в стране относительно дорогие продукты питания. В итоге, потребляя, возможно, как и соседи, белорусы тратят на продукты бóльшую часть своих расходов. К примеру, у россиян в 2018 году продукты составляли чуть больше 30% всех расходов. Жители многих западных стран отдают за продукты не больше 15% всех своих расходов.

— Во-первых, в Беларуси сильно ограничена конкуренция, в том числе между регионами, существует областной и городской феодализм, и проблема единого экономического пространства в стране не решена, — объясняет экономист.

Из-за дороговизны продуктов многие семьи прибегают к экономии за счет своего огорода и поддержки родных, имеющих хозяйство. Они покупают только самое необходимое. В приграничных регионах, чтобы сэкономить, немало людей совершают покупки в соседних странах. Такая экономия тоже может отражаться на статистике расходов.

Снижение доли затрат на продукты отчасти связано с ростом цен на жилищно-коммунальные услуги: если растет одна статья расходов, приходится экономить на других.

— Но когда они не будут больше дотироваться государством, продукты питания вынуждены будут подешеветь. Будет расти конкуренция, появится свобода выбора и исчезнут угрюмые магазины, в которых каждая семья переплачивает по 250−300 долларов в год, — считает Ярослав Романчук.