|
Сотрудники «МИРа» в Беларуси навестили воспитанников SOS-деревни
01.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники телеканала «МИР» в Беларуси в
Машину с логотипом «МИР» в этой необычной деревне встречают с радостью. Точно знают: будут сюрпризы и праздник.
«Мы знали, что вам нужен был велосипед. В нем тут масса интересного. Вот здесь написано подробно. Получайте удовольствие от езды», – говорит начальник отдела маркетинга представительства МТРК «МИР» в Беларуси Алина Провоторова.
Пока девочки обсуждают яркий цвет подарка, Ваня проверяет его на скорость. Признается, что о таком и не мечтал. Свой старенький велосипед мальчик собрал сам, но ездить на нем было сложно: постоянно ломался. Теперь другое дело.
«Классный велосипед! Мне очень нравится. Тормоза классные, а еще много скоростей, амортизаторы тоже классные», – говорит воспитанник SOS-деревни Иван Белый.
Сотрудники телеканала «МИР» в этой деревне – частые гости. Приезжают, чтобы помочь, подарить ребятам праздник и самим зарядиться энергией. Ведь делать так, чтобы детские мечты сбывались, приятно.
«Прекрасная, светлая, добрая акция. То, что мы делаем сегодня, это лишь маленькая часть того, что мы уже сделали, и что мы будем делать дальше. И видеть счастливые глаза детей, видеть их улыбки и радость – это прекрасно», – говорит Провоторова.
Позже все собрались за столом, по-домашнему. День защиты детей здесь по традиции встречают в кругу большой семьи. Таких в деревне 11, в них полсотни ребят.
«К нам приезжает огромное количество людей. Нам очень приятно, много теплых слов, подарков много. Для детей это большой праздник, они его ждут и готовятся к нему», – говорит родитель-воспитатель SOS-деревни Оксана Карпова.
Сегодня в этой деревне будет большой концерт. Каждая семья готовит номер. А родители-воспитатели признаются: это их профессиональный праздник. Ведь каждый день защищают и делают лучше не одну детскую жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники телеканала «МИР» в этой деревне под Минском – частые гости. Приезжают, чтобы помочь, подарить ребятам праздник и самим зарядиться энергией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)