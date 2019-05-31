Сотрудники «МИРа» в Беларуси навестили воспитанников SOS-деревни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники телеканала «МИР» в Беларуси в День защиты детей навестили воспитанников SOS-деревни, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Машину с логотипом «МИР» в этой необычной деревне встречают с радостью. Точно знают: будут сюрпризы и праздник.

«Мы знали, что вам нужен был велосипед. В нем тут масса интересного. Вот здесь написано подробно. Получайте удовольствие от езды», – говорит начальник отдела маркетинга представительства МТРК «МИР» в Беларуси Алина Провоторова.

Пока девочки обсуждают яркий цвет подарка, Ваня проверяет его на скорость. Признается, что о таком и не мечтал. Свой старенький велосипед мальчик собрал сам, но ездить на нем было сложно: постоянно ломался. Теперь другое дело.

«Классный велосипед! Мне очень нравится. Тормоза классные, а еще много скоростей, амортизаторы тоже классные», – говорит воспитанник SOS-деревни Иван Белый.

Сотрудники телеканала «МИР» в этой деревне – частые гости. Приезжают, чтобы помочь, подарить ребятам праздник и самим зарядиться энергией. Ведь делать так, чтобы детские мечты сбывались, приятно.

«Прекрасная, светлая, добрая акция. То, что мы делаем сегодня, это лишь маленькая часть того, что мы уже сделали, и что мы будем делать дальше. И видеть счастливые глаза детей, видеть их улыбки и радость – это прекрасно», – говорит Провоторова.

Позже все собрались за столом, по-домашнему. День защиты детей здесь по традиции встречают в кругу большой семьи. Таких в деревне 11, в них полсотни ребят.

«К нам приезжает огромное количество людей. Нам очень приятно, много теплых слов, подарков много. Для детей это большой праздник, они его ждут и готовятся к нему», – говорит родитель-воспитатель SOS-деревни Оксана Карпова.

Сегодня в этой деревне будет большой концерт. Каждая семья готовит номер. А родители-воспитатели признаются: это их профессиональный праздник. Ведь каждый день защищают и делают лучше не одну детскую жизнь.