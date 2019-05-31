Большая радость: в Беларуси многодетные семьи празднуют День защиты детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У пары Комаченок в Беларуси – шестеро детей. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова заглянула к ним в гости.

Ольга с гордостью перебирает бирки из роддома. В том, что детей будет много, не сомневалась. Во-первых, сама выросла в многодетной семье, а во-вторых, с улыбкой добавляет: просто суждено. Свой день рождения отмечает в День Матери.

«Где-то в голове сидела идея о многодетности. Я детей очень люблю. У нас все хотят седьмого ребенка еще. Особенно Вика, старшая, она всегда, когда смотрит, говорит: лялечку еще. Папа делает вид, что не слышит», – говорит Ольга.

Папа Вадим – программист. Чтобы помочь жене в случае необходимости – работает дома. Бывает тяжело: иногда очень не хватает тишины.

«Вечер есть, когда все спят и тихо. Было время, когда ночью очень много работал. Постоянно приходится помогать и отводить детей то в сад, то в школу. Посреди дня иногда нужно было подойти в поликлинику. Свободный график очень помогает в воспитании», – признается Вадим.

У каждого из детей – свои увлечения. Единственный сынишка, например, обожает футбол, а Вика – плавание. Расписание занятий как в спортшколе. Справляться со всеми делами помогают старшие: 12-летняя Лера и на стол накроет, и за младшими присмотрит.

Впрочем, сама Ольга говорит, что трудно не с детьми, а со стереотипами. В обществе считают, что многодетной матери о себе можно просто забыть. А она доказывает обратное: на прогулку – в платье, а в этот раз позволит себе и каблуки.

«Я решила, что у меня есть два параллельных мира. Мой, личный мир, где я беру энергию благодаря своим интересам. Я увлекаюсь съемкой фильмов, я вяжу, чита, путешествую. И параллельно детский мир. Они, эти миры, живут, и из каждого беру энергию», – рассказывает Ольга.

Семья Комаченок готовится к отпуску. Полным составом в путешествие еще не ездили. Пока мама думает, как уместить все вещи, Саша рассказывает младшим сестренкам о море, которое они увидят впервые.

В Беларуси проживает почти 35 тысяч многодетных семей.