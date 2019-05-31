В одном беларуском городе на главной улице провалился асфальт

Источник материала: KYKY

Пока Минск готовят к II Европейским играм, за МКАДом происходит разное. Например, в центре города проваливается асфальт: неповезло жителям Ганцевичей, пишет ganc-chas.by.



Асфальт рухнул вчера вечером, 31 мая. На место аварии приехали сотрудники ГАИ и ЖКХ. Вокруг ямы поставили металлическое ограждение. «Хорошо, хоть никто не въехал туда, это повезло, что вовремя заметили», – говорили местным журналистам очевидцы. Но яму все же «протестировали», ганцевчанка рассказала, что одна машина все же въехала в провал – еще до приезда ГАИ.

Фото: «Ганцавіцкі час», Сергей Багров