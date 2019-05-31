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В одном беларуском городе на главной улице провалился асфальт
Источник материала: KYKY>
Пока Минск готовят к II Европейским играм, за МКАДом происходит разное. Например, в центре города проваливается асфальт: неповезло жителям Ганцевичей,
Фото: «Ганцавіцкі час», Сергей Багров
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Пока Минск готовят к II Европейским играм, за МКАДом происходит разное. Например, в центре города проваливается асфальт: неповезло жителям Ганцевичей, пишет ganc-chas.by....
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