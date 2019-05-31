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ФПБ настаивает на введении новых страховочных механизмов для работников

01.06.2019 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) обеспокоена ситуацией с невыплатой зарплат, а также неуплатой предприятиями-банкротами страховых взносов за своих работников, сообщает официальный ресурс ФПБ 1prof.by.

"Люди теряют не только доходы, но и страховой стаж, который в дальнейшем существенно влияет на размер пенсионных выплат", - заявил председатель федерации Михаил Орда перед началом заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Орда отметил, что профсоюзы нередко сталкиваются с ситуацией, когда предприятия, испытывающие экономические трудности, не платят за своих работников страховые взносы. По его данным, в прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. "Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах", - констатировал Орда.

По его словам, профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса.

В ФПБ напомнили, что в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы заложены обязательства сторон по разработке механизма страхования от невыплаты зарплат и страховых взносов. Более того, стороны уже пришли к согласованной позиции и подготовили проект соответствующего документа.  Как сообщил на заседании Национального совета заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, в правительстве поддерживают предложения, озвученные непосредственно Федерацией профсоюзов.  

Профсоюзы также предлагают скорректировать подходы к начислению профессиональных пенсий людям, которые отработали в особых условиях труда. "Дело в том, что из-за несовершенства законодательства многие из них могут рассчитывать на скромную профессиональную пенсию, несоразмерную с их огромным трудовым вкладом", - отметили в ФПБ.  "Мы обратились к президенту и правительству, чтобы пересмотреть начисление пенсий для этих работников", - сказал Орда. 

 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) обеспокоена ситуацией с невыплатой зарплат, а также неуплатой предприятиями-банкротами страховых взносов за своих работников,...
 
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