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Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

01.06.2019 13:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Фото из открытых источников

В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. После того, как все белорусские представительницы покинули турнир в одиночном разряде, все внимание наших болельщиков приковано к парному женскому разряду, где продолжают выступление Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде Все белоруски закончили выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос»

Во втором круге соревнований Арине Соболенко и ее напарнице бельгийке Элизе Мертенс противостояли представительница Грузии Оксана Калашникова и шведка Ребекка Петерсон. Белорусско-бельгийский тандем с неудачи начал матч, проиграв на старте сразу четыре гейма подряд, хотя практически в каждом гейме девушки имели брейк-поинты или гейм-болы.

Тем не менее, затем Соболенко и Мертенс прибавили в качестве своей игры и вскоре выиграли шесть геймов подряд, а вместе с ним и первую партию. Во втором сете преимущество белоруски и бельгийки было более очевидным, они одержали победу в поединке – 6:4, 6:3. В 1/8 финала Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с американской парой Дезира Кравчук и Джессика Пегула.

Виктория Азаренко и ее напарница австралийка Эшли Барти проведут матч второго круга парного разряда 2 июня. Их соперницами станут швейцарка Белинда Бенчич и словачка Виктория Кузьмова.

Турнир серии Большого шлема «Ролан Гаррос» продлится до 9 июня.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс продолжают успешное выступление на турнире серии Большого шлема во Франции.
 
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