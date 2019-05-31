Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Источник материала: Аргументы и факты

В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. После того, как все белорусские представительницы покинули турнир в одиночном разряде, все внимание наших болельщиков приковано к парному женскому разряду, где продолжают выступление Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Во втором круге соревнований Арине Соболенко и ее напарнице бельгийке Элизе Мертенс противостояли представительница Грузии Оксана Калашникова и шведка Ребекка Петерсон. Белорусско-бельгийский тандем с неудачи начал матч, проиграв на старте сразу четыре гейма подряд, хотя практически в каждом гейме девушки имели брейк-поинты или гейм-болы.

Тем не менее, затем Соболенко и Мертенс прибавили в качестве своей игры и вскоре выиграли шесть геймов подряд, а вместе с ним и первую партию. Во втором сете преимущество белоруски и бельгийки было более очевидным, они одержали победу в поединке – 6:4, 6:3. В 1/8 финала Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с американской парой Дезира Кравчук и Джессика Пегула.

Виктория Азаренко и ее напарница австралийка Эшли Барти проведут матч второго круга парного разряда 2 июня. Их соперницами станут швейцарка Белинда Бенчич и словачка Виктория Кузьмова.

Турнир серии Большого шлема «Ролан Гаррос» продлится до 9 июня.