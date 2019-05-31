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В честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи
01.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи с участием представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктора Рашеда Мустафы Сарвара, Звездного посла II Европейских игр 2019 года и заместителя директора фонда «Дирекция
Место сбора: главный вход в НОК Беларуси (ул. Радужная, 27-2).
Дата и время проведения: 1 июня 2019 г. в 10.00.
Представителям СМИ, желающим освещать мероприятие, необходимо подтвердить участие по электронной почте: press@minsk2019.by, либо сообщив по телефону: +375 29 3947079 (Александр Шелегов).
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> Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи с участием представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь...
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