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В честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи

01.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи

Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи с участием представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктора Рашеда Мустафы Сарвара, Звездного посла II Европейских игр 2019 года и заместителя директора фонда «Дирекция
II Европейских игр 2019 года» Анатолия Котова.

Место сбора: главный вход в НОК Беларуси (ул. Радужная, 27-2).

Дата и время проведения: 1 июня 2019 г. в 10.00.

Представителям СМИ, желающим освещать мероприятие, необходимо подтвердить участие по электронной почте: press@minsk2019.by, либо сообщив по телефону: +375 29 3947079 (Александр Шелегов).

 
 
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> Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи с участием представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь...
 
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