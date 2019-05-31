Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей состоится высадка аллеи с участием представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктора Рашеда Мустафы Сарвара, Звездного посла II Европейских игр 2019 года и заместителя директора фонда «Дирекция

II Европейских игр 2019 года» Анатолия Котова.

Место сбора: главный вход в НОК Беларуси (ул. Радужная, 27-2).

Дата и время проведения: 1 июня 2019 г. в 10.00.

Представителям СМИ, желающим освещать мероприятие, необходимо подтвердить участие по электронной почте: press@minsk2019.by, либо сообщив по телефону: +375 29 3947079 (Александр Шелегов).