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Церемония передачи автомобилей GeelyAtlasдля II Европейских игр 2019 года
01.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В понедельник, 3июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» приглашают Вас на торжественную церемонию передачи автомобилей GeelyATLASдля транспортного обеспечения II Европейских игр 2019 года.
СЗАО «БЕЛДЖИ», белорусско-китайское совместное предприятие по сборке автомобилей Geely, предоставит 10 автомобилей GeelyAtlasдля транспортного обеспечения подготовки и проведения II Европейских игр. Автомобили будут торжественно переданы фонду «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в присутствии гостей церемонии.
В мероприятии примут участие:
— Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»,
— Геннадий Свидерский, и.о.директора СЗАО «БЕЛДЖИ»,
— Павел Садовников, директор ООО «Лакшери Моторс плюс».
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации.
Аккредитация СМИ открыта до 17:00 2 июня мая по email:
Адрес: г.Минск, ул.Орловская, 88, дилерский центр ООО «Лакшери Моторс Плюс».
Программа мероприятия:
10.30 – 11.00 – сбор гостей и СМИ, кофе-брейк
11.00 – 11.30 – торжественная передача ключей, фотосессия.
11.30 – 12.00 – пресс-подход
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> В понедельник, 3июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» приглашают Вас на торжественную церемонию передачи автомобилей GeelyATLASдля...
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