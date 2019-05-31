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Церемония передачи автомобилей GeelyAtlasдля II Европейских игр 2019 года

01.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Церемония передачи автомобилей GeelyAtlasдля II Европейских игр 2019 года

В понедельник, 3июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» приглашают Вас на торжественную церемонию передачи автомобилей GeelyATLASдля транспортного обеспечения II Европейских игр 2019 года.

СЗАО «БЕЛДЖИ», белорусско-китайское совместное предприятие по сборке автомобилей Geely, предоставит 10 автомобилей GeelyAtlasдля транспортного обеспечения подготовки и проведения II Европейских игр. Автомобили будут торжественно переданы фонду «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в присутствии гостей церемонии.

В мероприятии примут участие:

— Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»,

— Геннадий Свидерский, и.о.директора СЗАО «БЕЛДЖИ»,

— Павел Садовников, директор ООО «Лакшери Моторс плюс».

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации.

Аккредитация СМИ открыта до 17:00 2 июня мая по email: press@minsk2019.by или по телефону +375 29 6175423 (Евгения Никитина).

Адрес: г.Минск, ул.Орловская, 88, дилерский центр ООО «Лакшери Моторс Плюс».

Программа мероприятия:

10.30 – 11.00 – сбор гостей и СМИ, кофе-брейк

11.00 – 11.30 – торжественная передача ключей, фотосессия.

11.30 – 12.00 – пресс-подход

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Теги: Минск
 
 
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