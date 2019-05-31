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Минск опять лишился главного архитектора
Источник материала: Tut.by
Главный архитектор столицы Алексей Мартынов покинул свой пост, пробыв в должности около месяца. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.
Бывшего замдиректора «Минскрекламы» Алексея Мартынова
По информации TUT.BY он покинул пост по соглашению сторон. Инициатива прекратить трудовые отношения исходила не от нанимателя.
Отметим, что до этого Мартынов уже работал в разных должностях в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, где дорос до должности первого заместителя. Но в 2011 году его
Предыдущего же главного архитектора Минска Павла Лучиновича 16 марта
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Алексей Мартынов покинул свой пост, проработав около месяца.
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