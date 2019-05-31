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Минск опять лишился главного архитектора

01.06.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный архитектор столицы Алексей Мартынов покинул свой пост, пробыв в должности около месяца. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Бывшего замдиректора «Минскрекламы» Алексея Мартынова назначили главным архитетором столицы в начале мая. Но вчера, 31 мая, у него был последний рабочий день, рассказали в Мингорисполкоме.

По информации TUT.BY он покинул пост по соглашению сторон. Инициатива прекратить трудовые отношения исходила не от нанимателя.

Отметим, что до этого Мартынов уже работал в разных должностях в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, где дорос до должности первого заместителя. Но в 2011 году его отправили в отставку вместе с тогдашним главным архитектором столицы Виктором Никитиным.

Предыдущего же главного архитектора Минска Павла Лучиновича 16 марта задержали по подозрению в получении взятки.

 
Теги: Минск
 
 
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Алексей Мартынов покинул свой пост, проработав около месяца.
 
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