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Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День защиты детей отмечают 1 июня во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси этот праздник проходит масштабно. Развлекательные площадки развернулись во всех уголках страны.
Так, в Гомеле праздник прошел на высоких скоростях. Идею пригласить детей на трассу городка технических видов спорта поддержали спортсмены и волонтеры. После показательных выступлений мотоциклистов и дрифт-трайков промчаться на картинге смогли все без исключения.
Особенным этот день стал для воспитанников Гомельского детского дома. Многие из них за руль сели впервые в жизни. Эмоции трудно передать словами.
Евгений Рудчик, воспитанник детского дома:
Карина Алтынина, воспитаница детского дома:
После заездов участникам праздника предстояло хорошенько изучить трассу пешком. Волонтеры поискового отряда устроили для детей увлекательный квест.
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Новости Беларуси. День защиты детей отмечают 1 июня во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси этот праздник проходит масштабно....
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