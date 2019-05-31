Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП

Источник материала: СТВ

Новости России. В Нижегородской области в Дзержинске при взрыве на заводе по производству тротила пострадали 19 человек.

Как сообщает РИА Новости, на заводе произошла серия взрывов, разрушено около 100 квадратных метров цеха.

В результате произошедшего в посёлке Пыра нарушено электроснабжение и повреждены стёкла зданий.

Согласно предварительной информации , причиной взрывов стало нарушение технологического процесса производства работ. Отмечается, что есть опасность повторных взрывов.



Фото: instagram.com/lelkinzzz



Фото: instagram.com/valeriya_savenkova



Фото: instagram.com/valeriya_savenkova



Фото: instagram.com/allumerlefeu



Фото: instagram.com/markgolovanov