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Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП
Источник материала: СТВ
Новости России. В Нижегородской области в Дзержинске при взрыве на заводе по производству тротила
Как
В результате произошедшего в посёлке Пыра нарушено электроснабжение и повреждены стёкла зданий.
Согласно предварительной
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Новости России. В Нижегородской области в Дзержинске при взрыве на заводе по производству тротила пострадали 19 человек. Как сообщает РИА Новости, на заводе...
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