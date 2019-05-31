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Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП

01.06.2019 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Нижегородской области в Дзержинске при взрыве на заводе по производству тротила пострадали 19 человек.  

Как сообщает РИА Новости, на заводе произошла серия взрывов, разрушено около 100 квадратных метров цеха.  

В результате произошедшего в посёлке Пыра нарушено электроснабжение и повреждены стёкла зданий.  

Согласно предварительной информации, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса производства работ. Отмечается, что есть опасность повторных взрывов.  

Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП
Фото: instagram.com/lelkinzzz  

Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП
Фото: instagram.com/valeriya_savenkova  

Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП
Фото: instagram.com/valeriya_savenkova  

Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП
Фото: instagram.com/allumerlefeu  

Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП
Фото: instagram.com/markgolovanov  

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Новости России. В Нижегородской области в Дзержинске при взрыве на заводе по производству тротила пострадали 19 человек.   Как сообщает РИА Новости, на заводе...
 
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