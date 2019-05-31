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Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе солистка группы IOWA (Айова) Екатерина Иванчикова пронесла «Пламя мира», символ II Европейских игр в Могилеве. Ее участие в этом процессе связано с тем, что Могилев – малая Родина исполнителей.
«Мы зажгли огни! Мир такой маленький. Осветили темноту. Мы, люди-маяки! Я –158 факелоносец, передала дальше огонь, зажженный в Риме», –
На своих страничках в соцсетях исполнительница организовала настоящую экскурсию по востоку Беларуси.
Чтобы передать своим подписчикам, а их более 300 тысяч, свое настроение, вместе с супругом и участником коллектива Леонидом Терещенко она отправилась полюбоваться белорусской природой в Могилевском районе. С собой захватили укулеле. В итоге получились яркие, живые кадры в цветущем поле.
Екатерина также рассказала своим подписчикам, где рос её муж. Да-да, Терещенко родом из Могилева. В кадре дом, в котором он и его сестра жили примерно с пяти лет. Соседи их узнали, а некоторые даже начали махать руками из окон – приглашали знаменитостей в гости.
Екатерина вместе с мужем показала фото семьи Леонида. На старых изображениях родной брат Владимир Терещенко, его бабушка и мама.
Певица упомянула, что жители Могилёва поддерживают раздельный сбор мусора. Для этого во дворах стоят отдельные контейнеры для стекла и пластика.
Несколько лет назад мы рассказывали о группе IOWA в большом интервью.
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Новости Беларуси. На неделе солистка группы IOWA (Айова) Екатерина Иванчикова пронесла «Пламя мира», символ II Европейских игр в Могилеве. Ее участие в этом процессе...
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