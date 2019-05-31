ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси

01.06.2019 13:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе солистка группы IOWA (Айова) Екатерина Иванчикова пронесла «Пламя мира», символ II Европейских игр в Могилеве. Ее участие в этом процессе связано с тем, что Могилев – малая Родина исполнителей.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa  

«Мы зажгли огни! Мир такой маленький. Осветили темноту. Мы, люди-маяки! Я –158 факелоносец, передала дальше огонь, зажженный в Риме», – написала Екатерина Иванчикова на своей странице в Instagram.  

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa  

На своих страничках в соцсетях исполнительница организовала настоящую экскурсию по востоку Беларуси.  

Чтобы передать своим подписчикам, а их более 300 тысяч, свое настроение, вместе с супругом и участником коллектива Леонидом Терещенко она отправилась полюбоваться белорусской природой в Могилевском районе. С собой захватили укулеле. В итоге получились яркие, живые кадры в цветущем поле.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa  

Екатерина также рассказала своим подписчикам, где рос её муж. Да-да, Терещенко родом из Могилева. В кадре дом, в котором он и его сестра жили примерно с пяти лет. Соседи их узнали, а некоторые даже начали махать руками из окон – приглашали знаменитостей в гости.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa  

Екатерина вместе с мужем показала фото семьи Леонида. На старых изображениях родной брат Владимир Терещенко, его бабушка и мама.  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa  

Семь фото группы IOWA на малой Родине. Как ребята провели время в Беларуси
Фото: instagram.com/katya_iowa  

Певица упомянула, что жители Могилёва поддерживают раздельный сбор мусора. Для этого во дворах стоят отдельные контейнеры для стекла и пластика.  

Несколько лет назад мы рассказывали о группе IOWA в большом интервью.  

О чем говорили – читайте далее.  

 

Люди в материале: Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе солистка группы IOWA (Айова) Екатерина Иванчикова пронесла «Пламя мира», символ II Европейских игр в Могилеве. Ее участие в этом процессе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неполный заряд: седан Cadillac CT5-V заметно уступил немецким соперникам в мощности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика