Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встречает лето и желает всем приятно провести предстоящие три месяца.

«Ведь неслучайно начало самой тёплой поры года совпадает с Днём защиты детей. Всем яркого лета и берегите детей вокруг и детей в самих себе! Всем лета!», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/dadofun

Свои слова Домрачева сопроводила фотографией. На ней Дарья в лёгком платье стоит возле детской коляски и с плюшевым медвежонком. Стоит признать, что атмосфера на снимке получилась по-настоящему летней.

Кстати, совсем недавно белорусская спортсменка проводила последние снежные дни.