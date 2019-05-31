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Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком

01.06.2019 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встречает лето и желает всем приятно провести предстоящие три месяца.  

«Ведь неслучайно начало самой тёплой поры года совпадает с Днём защиты детей. Всем яркого лета и берегите детей вокруг и детей в самих себе! Всем лета!», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.  

Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком
Фото: instagram.com/dadofun  

Свои слова Домрачева сопроводила фотографией. На ней Дарья в лёгком платье стоит возле детской коляски и с плюшевым медвежонком. Стоит признать, что атмосфера на снимке получилась по-настоящему летней.  

Кстати, совсем недавно белорусская спортсменка проводила последние снежные дни. 

Домрачева прокатилась по горам вместе с мужем и дочкой – здесь подробности.  

Люди в материале: Дарья Домрачева
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встречает лето и желает всем приятно провести предстоящие три месяца.   «Ведь неслучайно начало самой...
 
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