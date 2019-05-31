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Президент УЕФА высказался о «раковой опухоли» футбола
Источник материала: Партизан
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что договорные матчи являются «раковой опухолью» футбола. Слова функционера приводит La Vanguardia.
Александр Чеферин
Фото: Francois Walschaerts/ Reuters
По мнению Чеферина, в основном такая проблема существует в лигах низкого уровня, где преступники могут работать с игроками, которые не получают много денег, пишет
В числе одной из проблем в борьбе с договорными матчами Чеферин назвал недостаточную активность полиции. Также он отметил, что иногда трудно доказать, что какая-то команда проиграла умышленно.
В конце мая скандал с договорными матчами вспыхнул в Испании. Под подозрением полиции оказались несколько игр в рамках Примеры и Сегунды. Правоохранители арестовали около 20 человек, которые могут быть связаны с организацией «договорняков».
Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года. В феврале 2019-го он был избран на второй срок.
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что договорные матчи являются «раковой опухолью» футбола. Слова функционера...
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