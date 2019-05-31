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Лионель Месси: в России был атипичный чемпионат мира, но я предпочитаю не углубляться в детали

01.06.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем негативном опыте на чемпионате мира по футболу прошлого года, который проходил в России.

"Турнир в России был очень сложный со всех аспектов. В России был атипичный чемпионат мира по футболу, но я предпочитаю не углубляться в детали. Если бы я забил тот пенальти в ворота сборной Исландии, я бы все изменил", — приводит его слова Mirror. 

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины встречалась с командами Хорватии, Исландии и Нигерии. В 1/8 финала аргентинцы проиграли будущим победителям чемпионата мира французам.


 
 
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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем негативном опыте на чемпионате мира по футболу прошлого года, который проходил в России.
 
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