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Теперь и огнеборец. В Минске появилась статуя Пожарного

01.06.2019 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске появилась статуя Пожарного. Как сообщает БЕЛТА, скульптуру мужчины в старинном костюме пожарного торжественно открыли возле музея МЧС на Городском Валу.


 

Ранее в историческом здании располагалось пожарное депо, сейчас там произошла реконструкция и работает музей. В честь официального открытия этого заведения презентовали и скульптуру, которая должна увековечить столичных спасателей.

 

Автор скульптуры — Юрий Анушко. Статуя олицетворяет абстрактный образ пожарного конца XIX — начала ХХ века и не привязана к историческим персоналиям.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске появилась статуя Пожарного. Как сообщает БЕЛТА, скульптуру мужчины в старинном костюме пожарного торжественно открыли возле музея МЧС на Городском Валу.
 
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