Теперь и огнеборец. В Минске появилась статуя Пожарного





Ранее в историческом здании располагалось пожарное депо, сейчас там произошла реконструкция и работает музей. В честь официального открытия этого заведения презентовали и скульптуру, которая должна увековечить столичных спасателей.

Автор скульптуры — Юрий Анушко. Статуя олицетворяет абстрактный образ пожарного конца XIX — начала ХХ века и не привязана к историческим персоналиям.