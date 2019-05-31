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Названо число пострадавших в результате взрывов на оборонном заводе в Дзержинске

01.06.2019 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате серии взрывов на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Скриншот: РЕН ТВ
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате серии взрывов на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По уточненным данным, в цехе по производству тротила ГосНИИ «Кристалл» прогремели три взрыва. Возможной причиной называют технологические нарушения при производстве взрывчатки.

Ранее сообщалось, что на заводе сохраняется угроза новых взрывов. В Дзержинске создан оперативный штаб.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.


 
 
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Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате серии взрывов на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает...
 
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