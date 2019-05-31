Названо число пострадавших в результате взрывов на оборонном заводе в Дзержинске

Скриншот: РЕН ТВ

сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате серии взрывов на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом«Интерфакс» со ссылкой на источник.





По уточненным данным, в цехе по производству тротила ГосНИИ «Кристалл» прогремели три взрыва. Возможной причиной называют технологические нарушения при производстве взрывчатки.





Ранее сообщалось, что на заводе сохраняется угроза новых взрывов. В Дзержинске создан оперативный штаб.





ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.



