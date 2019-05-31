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Ученые нашли на дне Северного моря следы неизвестного доисторического мира

01.06.2019 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследования проводились на территории, относящейся к Доггерленду – массиву, расположенному между восточным берегом Британских островов, и материковой частью Европы.

Исследователи из британского Университета Бредфорда нашли на дне Северного моря следы затонувшего мира периода мезолита, сообщил журнал Live Science.

Ученые в ходе 11-дневной экспедиции взяли со дна пробы, установив, что возраст поднятых окаменелых останков достигает около 10 тысяч лет. Исследования проводились на территории, относящейся к Доггерленду – массиву, расположенному между восточным берегом Британских островов, и материковой частью Европы – у берегов Дании и Норвегии.

Ранее было установлено, что под донными отложениями в данной части Северного моря есть спрессованный торф.

Исследователи предположили, что приблизительно 12 тысяч лет назад на изучаемом участке, который был сушей, обитали охотники и собиратели. Однако они покинули Доггерленд спустя четыре тысячи лет из-за затопления местности водами моря.

"Мы уверены, что обнаружим следы поселений: количество артефактов из региона указывает – там что-то есть", – сказал археолог Винсент Гаффни.

Сообщается, что исследования в этой части Северного моря будут продолжены уже осенью текущего года: дно ученые будут изучать, используя голландский исследовательский корабль.




 
 
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Исследования проводились на территории, относящейся к Доггерленду – массиву, расположенному между восточным берегом Британских островов, и материковой частью...
 
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