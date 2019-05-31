Ученые нашли на дне Северного моря следы неизвестного доисторического мира

сообщил журнал Live Science. Исследователи из британского Университета Бредфорда нашли на дне Северного моря следы затонувшего мира периода мезолита,журнал Live Science.





Ученые в ходе 11-дневной экспедиции взяли со дна пробы, установив, что возраст поднятых окаменелых останков достигает около 10 тысяч лет. Исследования проводились на территории, относящейся к Доггерленду – массиву, расположенному между восточным берегом Британских островов, и материковой частью Европы – у берегов Дании и Норвегии.





Ранее было установлено, что под донными отложениями в данной части Северного моря есть спрессованный торф.





Исследователи предположили, что приблизительно 12 тысяч лет назад на изучаемом участке, который был сушей, обитали охотники и собиратели. Однако они покинули Доггерленд спустя четыре тысячи лет из-за затопления местности водами моря.





"Мы уверены, что обнаружим следы поселений: количество артефактов из региона указывает – там что-то есть", – сказал археолог Винсент Гаффни.





Сообщается, что исследования в этой части Северного моря будут продолжены уже осенью текущего года: дно ученые будут изучать, используя голландский исследовательский корабль.











