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Пакет акций барановичского завода «Автако» продадут на бирже

01.06.2019 12:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аукцион состоится в июне.



Барановичский горисполком выставляет на продажу свой пакет акций ОАО «Барановичский завод запасных частей «Автако», сообщает Госкомимущество, пишет reform.by

Акции выставляются на простой аукцион. Он состоится 28 июня этого года. На нем будет предложено 25,44% акций предприятия. Еще 37,5% находятся в республиканской собственности.

Завод выпускает запасные части для БЖД, подвижного состава автомобильного транспорта.


В прошлом году завод увеличил выручку на 36,2% до 3,09 млн рублей. Чистая прибыль предприятия выросла в 2,76 раза до 116 тыс. рублей.


 
 
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