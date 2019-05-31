В Беларуси дорожный налог снова планируют включить в цену на топливо

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщил замминистра финансов Дмитрий КИЙКО, не исключено, что дорожный налог могут включить в цену на топливо. Ранее поступало предложение отвязать дорожный сбор от техосмотра, однако оно не было поддержано. Авторы проекта ищут альтернативные варианты.

Замминистра рассказал, что идея отвязки дорожного сбора от техосмотра не нашла поддержки в Администрации Президента. Представитель ведомства не исключил возможность, что государственную пошлину могут включить в стоимость горючего. В ближайшее время будут рассматриваться сразу несколько вариантов проекта. Работа продолжается и решение уже может быть принято к 1 января 2020 года, пишет БЕЛТА .

Ранее правительство рассматривало возможность отвязать дорожный сбор от техосмотра и уплачивать его только за участие автомобилей в дорожном движении. Помимо всего прочего, предусматривался вариант предоставления скидки физлицам, которые оплачивали бы госпошлину вперед за 12 месяцев. Для автолюбителей, которые пользуются машиной не часто, планировалось организовать оплату дорожного сбора помесячно.