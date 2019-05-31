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В Беларуси дорожный налог снова планируют включить в цену на топливо

01.06.2019 14:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси дорожный налог снова планируют включить в цену на топливо
Фото из открытых источников

Как сообщил замминистра финансов Дмитрий КИЙКО, не исключено, что дорожный налог могут включить в цену на топливо. Ранее поступало предложение отвязать дорожный сбор от техосмотра, однако оно не было поддержано. Авторы проекта ищут альтернативные варианты.

В Беларуси дорожный налог снова планируют включить в цену на топливо С изменением дорожного налога решено повременить

Замминистра рассказал, что идея отвязки дорожного сбора от техосмотра не нашла поддержки в Администрации Президента. Представитель ведомства не исключил возможность, что государственную пошлину могут включить в стоимость горючего. В ближайшее время будут рассматриваться сразу несколько вариантов проекта. Работа продолжается и решение уже может быть принято к 1 января 2020 года, пишет БЕЛТА.

Ранее правительство рассматривало возможность отвязать дорожный сбор от техосмотра и уплачивать его только за участие автомобилей в дорожном движении. Помимо всего прочего, предусматривался вариант предоставления скидки физлицам, которые оплачивали бы госпошлину вперед за 12 месяцев. Для автолюбителей, которые пользуются машиной не часто, планировалось организовать оплату дорожного сбора помесячно.

 
 
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Ранее поступало предложение отвязать дорожный сбор от техосмотра, однако оно не было поддержано.
 
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