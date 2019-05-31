Источник материала: Новости Волковыска

На минувшей неделе Слоним посетил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук. Во время встречи со слонимцами, министр сказал, что «после Островецкой АЭС, которая будет сдана в 2021 году, Слоним стоит первый в очереди по построению ледового дворца», сообщает Hrodna.Life.

Я вообще за то, чтобы в каждом райцентре был и ледовый дворец, и бассейн, и другие спортивные объекты. Но на все сегодня не хватает финансов. А чтобы финансов хватало, нужно, чтобы стабильно работала экономика. Поэтому все требования граждан выполнить сегодня невозможно.

Ледовый дворец в Слониме хотели построить еще в 2009 году, но помешал кризис. После спортивное сооружение обещали возвести к «Дажынкам» в 2016 году, но это так и не произошло.

Как будет выглядеть Ледовый дворец в Слониме?

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