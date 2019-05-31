Источник материала: Новости Волковыска

Проблемы совершенствования местного управления и самоуправления в Республике Беларусь стали главной темой обсуждения участников круглого стола, который состоялся на площадке Белорусского телеграфного агентства. В интервью «МС» Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков остановился на наиболее значимых моментах дискуссии.

— Александр Андреевич, какие приоритеты заложены в основу деятельности по совершенствованию Закона «О местном управлении и самоуправлении»?

— Вопрос совершенствования системы местного управления и самоуправления возник не сегодня. В 2006 году по поручению главы государства был разработан Указ № 21 «О повышении роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения». Сейчас этот документ утратил силу, но стал основой для многих нормативных актов. Следующим этапом стало принятие закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и дальнейшее масштабное изучение вопроса в 2013—2014 годах. Ряд предложений тогда сочли преждевременными, но сегодня по поручению Президента снова вернулись к изучению этих вопросов с учетом международного опыта.

В современной Конституции Беларуси закреплено, что местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы работы с населением. Сегодня существует 12 кодексов и 27 законов, указы и постановления, которыми руководствуется местное управление и самоуправление. То есть законодательно гражданам предоставлены огромные возможности и права.

Однако сейчас мы говорим о том, что иногда эти права не реализованы в полной мере. На каком-то этапе наши люди перестали решать проблемы местного значения самостоятельно: все ждут, что будут приняты решения на уровне государства и все больные вопросы будут сняты. Пришло время определить, как вовлечь граждан в активную работу на местах.

Этот посыл озвучил и наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, давая поручение разработать концепцию нового закона о местном управлении и самоуправлении. Этим поручением мы и руководствуемся в своей работе, исходя из таких позиций, что в основе развития местного самоуправления должна быть активность населения в регионах. Нам необходимо вырабатывать определенный коллективизм в принятии решений. Эти решения должны быть просчитаны, продуманы, осмыслены и иметь соответствующий результат.

Сейчас проводится анализ действующего Закона «О местном управлении и самоуправлении». Мы изучаем ситуацию в регионах, смотрим, как он применяется на практике, какие есть недостатки и где возникают проблемы. Состоявшийся круглый стол с участием специалистов в области международного и конституционного права, парламентариев и представителей Советов первичного уровня — это одно из направлений работы по определению болевых точек и поиску наиболее оптимальных путей дальнейшего развития местного самоуправления в нашей стране.

— На круглом столе было отмечено, что в Беларуси реализуется так называемая государственная модель местного самоуправления. Что это означает на практике? И чем она отличается от моделей других стран?

— К сожалению, достаточного понимания, что такое местное управление и самоуправление, у большинства нашего населения сегодня нет. Есть осознание, что существует четко организованная государственная власть, которая решает все вопросы.

Смысл местного самоуправления и в целом государственной политики в нашей стране заключается в эффективном решении всех проблем, с которыми повсеместно сталкивается конкретный человек. Это вопросы здравоохранения, занятости, обеспечения продовольствием, повышения уровня заработной платы и многое другое.

Мы сегодня можем с уверенностью утверждать, что Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство во многом благодаря четко выстроенной вертикали власти. Но время вносит свои коррективы. И сегодня у нас уже созданы оптимальные условия для привлечения гражданского общества к участию в решении многих проблем местного значения.

Мы говорим о том, что необходимо создавать точки роста для развития регионов, которые будут формировать их экономику. Поэтому необходимо дать возможность нашим гражданам принимать активное участие в решении всех проблемных вопросов, которые есть на местах.

Сегодняшние реалии требуют от органов местного самоуправления не только простого выполнения своих функций по предоставлению услуг населению, но и проявления инициативы, направленной на устойчивое развитие территорий.

Кстати, мы внимательно изучаем лучшие практики стран, которые руководствуются Европейской хартией местного самоуправления. В последнее время активизировалось наше сотрудничество с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Достаточно сказать, что за два года мы продвинулись в нашем обмене опытом больше, чем за прошедшие два десятилетия.

Принимая председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерса Кнапе, Президент Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что Беларусь будет двигаться к большей самостоятельности органов местного самоуправления и заимствовать европейский опыт, но мы будем изучать и использовать этот опыт с учетом особенностей и перспектив развития нашей страны и нарабатывать собственный. Это очень правильная позиция.

По инициативе Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению было проанализировано соответствие белорусского законодательства Европейской хартии местного самоуправления.

Должен отметить, что в действующем Законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» частично использованы нормы Европейской хартии местного самоуправления. Так, например, в нем закреплено право местных Советов депутатов на объединение в ассоциации, органы местного самоуправления наделены полномочиями в сфере международного сотрудничества.

Сейчас главное при подготовке нового закона о местном самоуправлении — избежать формализма. Ведь лет пять назад, когда вносили изменения и дополнения в закон о местном самоуправлении, ставился вопрос о целесообразности существования сельских Советов, поскольку их роль порой принижается, к их мнению не всегда прислушиваются, да и финансирование их откровенно недостаточно.

Сегодня мы должны думать, как формировать и создавать условия, при которых местное управление и самоуправление сможет влиять на экономическое развитие регионов.

Как показывают социологические исследования, белорусов сегодня в первую очередь интересуют рабочие места. Необходимо, заглядывая в завтрашний день, просчитывать, как трудоустроить молодых людей в регионах, на их малой родине, обеспечить достойный уровень заработной платы, равнодоступность социальных услуг. И в этом большую роль может играть местное управление и самоуправление.

— Какое место в решении общегосударственных и местных задач должны занять ассоциации местных Советов и органы территориального общественного самоуправления?

— В настоящее время органы территориального общественного самоуправления в нашей стране объединяют около 75 тысяч человек. Есть и практика создания ассоциаций местного самоуправления в Гродно, в Могилеве, в Витебске. Но мы пока еще не наполнили это начинание соответствующим содержанием. Надо создавать ассоциации, которые действительно будут отражать интересы населения соответствующих территорий — участвовать в их развитии, в формировании местной экономики, обеспечении доступности услуг, создании рабочих мест. Ассоциации, которые будут влиять на принятие соответствующих государственных решений.

В этой работе очень важно иметь подготовленных и компетентных специалистов. Поэтому реализация кадровой политики и системная работа по повышению квалификации кадров для работы в системе местного управления и самоуправления выходит на лидирующие позиции. Здесь мы видим ведущую роль Академии управления при Президенте Республики Беларусь. И находим полное взаимопонимание.

В настоящее время наш главный актив — местные Советы депутатов. На первичном уровне работает около 14 тысяч депутатов сельских Советов, около 4 тысяч — базового уровня. В общей сложности это 18,1 тысячи депутатов — серьезнейшая сила. Сегодня надо думать, каким образом организационно выстроить систему местного самоуправления, включая ассоциации и органы общественного территориального самоуправления. И, видимо, по этой причине главой государства обозначены направления совершенствования Конституции и некоторых законов, в том числе о местном управлении и самоуправлении.

Но нужно посмотреть и на реальные возможности, которые в настоящее время есть на местах. Могут ли сельские или поселковые Советы эффективно решать вопросы жизнеобеспечения населения? Многие проблемы не решаются из-за недостатка финансовых средств, поскольку местные бюджеты ими не располагают. Поддерживаю высказанную во время круглого стола мысль о необходимости сформировать фонд поддержки местного самоуправления. Так мы могли бы хотя бы частично решать проблемы ремонта поселковых дорог, водоснабжения и благоустройства сельских населенных пунктов. На все это у местных властей должны быть деньги.

— На заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления с участием представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который состоялся в апреле этого года, была представлена дорожная карта по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы местного самоуправления в Беларуси. Что она из себя представляет и каковы дальнейшие шаги по ее реализации?

— На заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления мы обсудили обширный круг вопросов: от сравнительного анализа положений Европейской хартии местного самоуправления и нормативных правовых актов законодательства Республики Беларусь до перспективных направлений повышения финансовой самостоятельности наших регионов.

Дорожная карта — это план действий по подготовке изменений в Закон «О местном управлении и самоуправлении». Она содержит целый перечень организационных мероприятий, которые мы должны провести в ближайшее время. При ее разработке мы отталкивались от проблем и потребностей наших людей, брали за основу социологические исследования, проведенные Институтом социологии НАН Беларуси, которые определили болевые точки регионов.

Дорожная карта предполагает максимальное привлечение населения к принятию управленческих решений, содействие развитию форм демократии на местах.

Мы предлагаем активно включиться в эту деятельность депутатов местных Советов депутатов, членов Совета Республики и взять на вооружение оказание помощи руководителям органов территориального общественного самоуправления в организации работы с населением.

При этом мы планируем проводить анализ эффективности использования депутатами местных Советов депутатов полномочий, предоставленных законодательством, силами Института социологии Национальной академии наук Беларуси.

Сейчас идет наработка материалов, которые должны лечь в основу единого документа — Концепции местного управления и самоуправления Республики Беларусь.

К концу года мы планируем предложить этот документ для обсуждения на всех уровнях — на местах, в парламенте и прессе.

В обязательном порядке будем учитывать мнение людей. Для этого создадим соответствующий интернет-ресурс, где будут аккумулироваться мнения и предложения граждан, которые в последующем используем в работе над законодательством.

Ну а над конкретными предложениями предстоит серьезно потрудиться рабочей группе, которая сформирует концептуальные положения обновленного Закона «О местном управлении и самоуправлении». Будет использован мировой опыт, проведены серьезные дискуссии. Площадкой для соответствующих обсуждений может стать Совет по взаимодействию с органами местного самоуправления при Совете Республики.

Подытоживая все сказанное, должен отметить, что работа предстоит большая, в ней должны принять участие все неравнодушные члены нашего общества. Мы должны предложить главе государства ту модель современного управления на местах, которая будет решать задачи, стоящие перед страной.

По материалам Совета Республики

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