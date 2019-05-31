Проблемы совершенствования местного управления и самоуправления в Республике Беларусь стали главной темой обсуждения участников круглого стола, который состоялся на площадке Белорусского телеграфного агентства. В интервью «МС» Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков остановился на наиболее значимых моментах дискуссии.
— Александр Андреевич, какие приоритеты заложены в основу деятельности по совершенствованию Закона «О местном управлении и самоуправлении»?
— Вопрос совершенствования системы местного управления и самоуправления возник не сегодня. В 2006 году по поручению главы государства был разработан Указ № 21 «О повышении роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения». Сейчас этот документ утратил силу, но стал основой для многих нормативных актов. Следующим этапом стало принятие закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и дальнейшее масштабное изучение вопроса в 2013—2014 годах. Ряд предложений тогда сочли преждевременными, но сегодня по поручению Президента снова вернулись к изучению этих вопросов с учетом международного опыта.
В современной Конституции Беларуси закреплено, что местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы работы с населением. Сегодня существует 12 кодексов и 27 законов, указы и постановления, которыми руководствуется местное управление и самоуправление. То есть законодательно гражданам предоставлены огромные возможности и права.
Однако сейчас мы говорим о том, что иногда эти права не реализованы в полной мере. На каком-то этапе наши люди перестали решать проблемы местного значения самостоятельно: все ждут, что будут приняты решения на уровне государства и все больные вопросы будут сняты. Пришло время определить, как вовлечь граждан в активную работу на местах.
Этот посыл озвучил и наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, давая поручение разработать концепцию нового закона о местном управлении и самоуправлении. Этим поручением мы и руководствуемся в своей работе, исходя из таких позиций, что в основе развития местного самоуправления должна быть активность населения в регионах. Нам необходимо вырабатывать определенный коллективизм в принятии решений. Эти решения должны быть просчитаны, продуманы, осмыслены и иметь соответствующий результат.
Сейчас проводится анализ действующего Закона «О местном управлении и самоуправлении». Мы изучаем ситуацию в регионах, смотрим, как он применяется на практике, какие есть недостатки и где возникают проблемы. Состоявшийся круглый стол с участием специалистов в области международного и конституционного права, парламентариев и представителей Советов первичного уровня — это одно из направлений работы по определению болевых точек и поиску наиболее оптимальных путей дальнейшего развития местного самоуправления в нашей стране.
— На круглом столе было отмечено, что в Беларуси реализуется так называемая государственная модель местного самоуправления. Что это означает на практике? И чем она отличается от моделей других стран?
— К сожалению, достаточного понимания, что такое местное управление и самоуправление, у большинства нашего населения сегодня нет. Есть осознание, что существует четко организованная государственная власть, которая решает все вопросы.
Смысл местного самоуправления и в целом государственной политики в нашей стране заключается в эффективном решении всех проблем, с которыми повсеместно сталкивается конкретный человек. Это вопросы здравоохранения, занятости, обеспечения продовольствием, повышения уровня заработной платы и многое другое.
Мы сегодня можем с уверенностью утверждать, что Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство во многом благодаря четко выстроенной вертикали власти. Но время вносит свои коррективы. И сегодня у нас уже созданы оптимальные условия для привлечения гражданского общества к участию в решении многих проблем местного значения.
Мы говорим о том, что необходимо создавать точки роста для развития регионов, которые будут формировать их экономику. Поэтому необходимо дать возможность нашим гражданам принимать активное участие в решении всех проблемных вопросов, которые есть на местах.
Сегодняшние реалии требуют от органов местного самоуправления не только простого выполнения своих функций по предоставлению услуг населению, но и проявления инициативы, направленной на устойчивое развитие территорий.
Кстати, мы внимательно изучаем лучшие практики стран, которые руководствуются Европейской хартией местного самоуправления. В последнее время активизировалось наше сотрудничество с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Достаточно сказать, что за два года мы продвинулись в нашем обмене опытом больше, чем за прошедшие два десятилетия.
Принимая председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерса Кнапе, Президент Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что Беларусь будет двигаться к большей самостоятельности органов местного самоуправления и заимствовать европейский опыт, но мы будем изучать и использовать этот опыт с учетом особенностей и перспектив развития нашей страны и нарабатывать собственный. Это очень правильная позиция.
По инициативе Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению было проанализировано соответствие белорусского законодательства Европейской хартии местного самоуправления.
Должен отметить, что в действующем Законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» частично использованы нормы Европейской хартии местного самоуправления. Так, например, в нем закреплено право местных Советов депутатов на объединение в ассоциации, органы местного самоуправления наделены полномочиями в сфере международного сотрудничества.
Сейчас главное при подготовке нового закона о местном самоуправлении — избежать формализма. Ведь лет пять назад, когда вносили изменения и дополнения в закон о местном самоуправлении, ставился вопрос о целесообразности существования сельских Советов, поскольку их роль порой принижается, к их мнению не всегда прислушиваются, да и финансирование их откровенно недостаточно.
Сегодня мы должны думать, как формировать и создавать условия, при которых местное управление и самоуправление сможет влиять на экономическое развитие регионов.
Как показывают социологические исследования, белорусов сегодня в первую очередь интересуют рабочие места. Необходимо, заглядывая в завтрашний день, просчитывать, как трудоустроить молодых людей в регионах, на их малой родине, обеспечить достойный уровень заработной платы, равнодоступность социальных услуг. И в этом большую роль может играть местное управление и самоуправление.
— Какое место в решении общегосударственных и местных задач должны занять ассоциации местных Советов и органы территориального общественного самоуправления?
— В настоящее время органы территориального общественного самоуправления в нашей стране объединяют около 75 тысяч человек. Есть и практика создания ассоциаций местного самоуправления в Гродно, в Могилеве, в Витебске. Но мы пока еще не наполнили это начинание соответствующим содержанием. Надо создавать ассоциации, которые действительно будут отражать интересы населения соответствующих территорий — участвовать в их развитии, в формировании местной экономики, обеспечении доступности услуг, создании рабочих мест. Ассоциации, которые будут влиять на принятие соответствующих государственных решений.
В этой работе очень важно иметь подготовленных и компетентных специалистов. Поэтому реализация кадровой политики и системная работа по повышению квалификации кадров для работы в системе местного управления и самоуправления выходит на лидирующие позиции. Здесь мы видим ведущую роль Академии управления при Президенте Республики Беларусь. И находим полное взаимопонимание.
В настоящее время наш главный актив — местные Советы депутатов. На первичном уровне работает около 14 тысяч депутатов сельских Советов, около 4 тысяч — базового уровня. В общей сложности это 18,1 тысячи депутатов — серьезнейшая сила. Сегодня надо думать, каким образом организационно выстроить систему местного самоуправления, включая ассоциации и органы общественного территориального самоуправления. И, видимо, по этой причине главой государства обозначены направления совершенствования Конституции и некоторых законов, в том числе о местном управлении и самоуправлении.
Но нужно посмотреть и на реальные возможности, которые в настоящее время есть на местах. Могут ли сельские или поселковые Советы эффективно решать вопросы жизнеобеспечения населения? Многие проблемы не решаются из-за недостатка финансовых средств, поскольку местные бюджеты ими не располагают. Поддерживаю высказанную во время круглого стола мысль о необходимости сформировать фонд поддержки местного самоуправления. Так мы могли бы хотя бы частично решать проблемы ремонта поселковых дорог, водоснабжения и благоустройства сельских населенных пунктов. На все это у местных властей должны быть деньги.
— На заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления с участием представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который состоялся в апреле этого года, была представлена дорожная карта по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы местного самоуправления в Беларуси. Что она из себя представляет и каковы дальнейшие шаги по ее реализации?
— На заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления мы обсудили обширный круг вопросов: от сравнительного анализа положений Европейской хартии местного самоуправления и нормативных правовых актов законодательства Республики Беларусь до перспективных направлений повышения финансовой самостоятельности наших регионов.
Дорожная карта — это план действий по подготовке изменений в Закон «О местном управлении и самоуправлении». Она содержит целый перечень организационных мероприятий, которые мы должны провести в ближайшее время. При ее разработке мы отталкивались от проблем и потребностей наших людей, брали за основу социологические исследования, проведенные Институтом социологии НАН Беларуси, которые определили болевые точки регионов.
Дорожная карта предполагает максимальное привлечение населения к принятию управленческих решений, содействие развитию форм демократии на местах.
Мы предлагаем активно включиться в эту деятельность депутатов местных Советов депутатов, членов Совета Республики и взять на вооружение оказание помощи руководителям органов территориального общественного самоуправления в организации работы с населением.
При этом мы планируем проводить анализ эффективности использования депутатами местных Советов депутатов полномочий, предоставленных законодательством, силами Института социологии Национальной академии наук Беларуси.
Сейчас идет наработка материалов, которые должны лечь в основу единого документа — Концепции местного управления и самоуправления Республики Беларусь.
К концу года мы планируем предложить этот документ для обсуждения на всех уровнях — на местах, в парламенте и прессе.
В обязательном порядке будем учитывать мнение людей. Для этого создадим соответствующий интернет-ресурс, где будут аккумулироваться мнения и предложения граждан, которые в последующем используем в работе над законодательством.
Ну а над конкретными предложениями предстоит серьезно потрудиться рабочей группе, которая сформирует концептуальные положения обновленного Закона «О местном управлении и самоуправлении». Будет использован мировой опыт, проведены серьезные дискуссии. Площадкой для соответствующих обсуждений может стать Совет по взаимодействию с органами местного самоуправления при Совете Республики.
Подытоживая все сказанное, должен отметить, что работа предстоит большая, в ней должны принять участие все неравнодушные члены нашего общества. Мы должны предложить главе государства ту модель современного управления на местах, которая будет решать задачи, стоящие перед страной.
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