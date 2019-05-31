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Hyundai представила двухэтажный электрический автобус

01.06.2019 14:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейская компания у себя на родине провела премьеру первого в своей линейке электрического двухэтажного автобуса, созданного в рамках стратегии Hyundai по борьбе с дорожными пробками и загрязнением воздуха.


Новинка, получившая название Electric Double Decker, дебютировала на прошедшей в конце мая выставке «Земля, инфраструктура и транспортные технологии». На реализацию проекта по разработке двухэтажного электробуса, предназначенного для междугородних перевозок, Hyundai потребовалось 18 месяцев.


В электробусе, от носа до хвоста у которого 12,99 м (ширина — 3,9 м), предусмотрено 70 мест — 11 на первом этаже и 59 на втором. Также имеются два места для кресел-каталок и автоматический выдвижной подъемник. Новый электробус Hyundai оснащен высокоэффективными полимерными батареями с водяным охлаждением емкостью 384 кВтч, которые обеспечивает до 300 км пробега на одной зарядке. На их полную зарядку требуется 72 минуты. Спереди у Electric Double Decker независимая подвеска, а сзади — мост, оснащенный мотор-колесами мощностью 240 кВт, который работает в связке с мотором второго моста для снижения энергопотерь.

Среди систем активной безопасности заявлены автоматическое торможение перед препятствием спереди и система удержания в полосе движения, которая следит за дорожной разметкой и помогает избежать случайного выезда за пределы полосы. Когда Electric Double Decker пойдет в серию, корейцы пока не сообщают.

 
 
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Корейская компания у себя на родине провела премьеру первого в своей линейке электрического двухэтажного автобуса, созданного в рамках стратегии Hyundai по борьбе с...
 
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