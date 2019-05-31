Балка с историей. Над Свислочью появится новый пешеходный мост, а старый отправится на «Линию Сталина»

Источник материала: Tut.by

Новый пешеходный мост через Свислочь между проспектом Победителей и гостиницей «Беларусь» появится до начала Европейских игр. Старая алюминиевая балка моста, возможно, станет одним их экспонатов историко-культурного комплекса «Линия Сталина».





Несколько дней назад столичные коммунальники приступили к капитальному ремонту с модернизацией пешеходного моста над Свислочью, который находится между проспектом Победителей и гостиницей «Беларусь».

Сегодня рабочие демонтировали старый мост, в основе которого лежала алюминиевая, балка чешского производства длиной 21,4 метра. Как стало известно AUTO.TUT.BY, во время войны именно эти балки нацисты использовали для быстрого строительства мостов. После войны ее привезли и оставили в мобилизационном резерве в Беларуси, зарегистрирована на соответствующих учетах она была в 1947 году. Когда в Минске появилась необходимость, балку вывели из резерва и уложили как пешеходный мост.









Возможно, демонтированная конструкция будет передана в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Сейчас коммунальники ведут переговоры об этом и оформляют документы.

На месте раритета появится новый мост — он тоже будет из военной быстровозводимой конструкции. Для ее установки коммунальники заменят опоры, покрытие и перила.

Ожидается, что до начала II Европейских игр все ремонтные работы будут завершены.