ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Балка с историей. Над Свислочью появится новый пешеходный мост, а старый отправится на «Линию Сталина»

01.06.2019 14:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый пешеходный мост через Свислочь между проспектом Победителей и гостиницей «Беларусь» появится до начала Европейских игр. Старая алюминиевая балка моста, возможно, станет одним их экспонатов историко-культурного комплекса «Линия Сталина».


Несколько дней назад столичные коммунальники приступили к капитальному ремонту с модернизацией пешеходного моста над Свислочью, который находится между проспектом Победителей и гостиницей «Беларусь».

Сегодня рабочие демонтировали старый мост, в основе которого лежала алюминиевая, балка чешского производства длиной 21,4 метра. Как стало известно AUTO.TUT.BY, во время войны именно эти балки нацисты использовали для быстрого строительства мостов. После войны ее привезли и оставили в мобилизационном резерве в Беларуси, зарегистрирована на соответствующих учетах она была в 1947 году. Когда в Минске появилась необходимость, балку вывели из резерва и уложили как пешеходный мост.




Возможно, демонтированная конструкция будет передана в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Сейчас коммунальники ведут переговоры об этом и оформляют документы.

На месте раритета появится новый мост — он тоже будет из военной быстровозводимой конструкции. Для ее установки коммунальники заменят опоры, покрытие и перила.

Ожидается, что до начала II Европейских игр все ремонтные работы будут завершены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие демонтировали старый мост, в основе которого лежала алюминиевая, балка чешского производства, длиной 21,4 метра, которая в военное время использовалась для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси дорожный налог снова планируют включить в цену на топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика