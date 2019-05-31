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В Центре детской онкологии под Минском открыли молекулярную лабораторию

01.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси высокие технологии спасают детские жизни. Новую молекулярную лабораторию открыли в Центре детской онкологии и гематологи под Минском, сообщает «МИР 24».

Она позволит использовать новые методы диагностики, а также проводить клеточную терапию. Это когда собственные иммунные клетки пациента учат распознавать и убивать раковые. А это шанс на жизнь для детей, которым не помогает лучевая терапия.

«Мы решили идти по тому пути, который сложнее, но в результате мы выиграли. Мы получили возможность, сделав уже известную молекулу против лейкемии, мы сейчас собираемся идти дальше, то чего еще мир не делал. Делать такие же заточенные клетки, то есть клетки иммунитета против других опухолей – против нейробластомы, против разных опухолей детского возраста», – говорит директор республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Беларуси Ольга Алейникова.

Первых пациентов лаборатория примет в конце года. Деньги на реализацию проекта собирали всем миром. Оборудование закупили полностью за счет благотворительных средств. Откликнулись неравнодушные люди и крупные организации. Подобная лаборатория на постсоветском пространстве есть только в Москве в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева.

Центр детской онкологии и гематологи под Минском борется за жизни детей уже больше 20 лет. Почти 75% его маленьких пациентов выздоравливают.



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Лаборатория позволит использовать новые методы диагностики, а также проводить клеточную терапию.
 
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