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БТ считает, что Беларусь стала независимой «ровно 25 лет назад»
Источник материала: KYKY>
2 июня на канале «Беларусь 1» выйдет новый цикл короткометражных роликов под названием «Ровесники независимости». Как
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2 июня на канале «Беларусь 1» выйдет новый цикл короткометражных роликов под названием «Ровесники независимости». Как сказано в аннотации, проект посвящен «25-летию...
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