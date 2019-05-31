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БТ считает, что Беларусь стала независимой «ровно 25 лет назад»

01.06.2019 14:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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2 июня на канале «Беларусь 1» выйдет новый цикл короткометражных роликов под названием «Ровесники независимости». Как сказано в аннотации, проект посвящен «25-летию независимости Беларуси».

«Этот год юбилейный для нашей страны. Ровно 25 лет назад Беларусь выбрала путь независимого развития и по сей день придерживается этого курса, став узнаваемым миролюбивым игроком на политической арене, родиной выдающихся спортсменов и художников, одним из лидеров в IT-сфере»,  – так анонсирует БТ свой цикл роликов. 

Получается, государственная Белтелерадиокомпания решила вести отсчет лет независимости Беларуси с 1994 года, когда в стране прошли первые президентские выборы, и была принята Конституция. А не с 1991, когда было подписано «Беловежское соглашение», где констатировали, что союза ССР больше не существует. 

 
 
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2 июня на канале «Беларусь 1» выйдет новый цикл короткометражных роликов под названием «Ровесники независимости». Как сказано в аннотации, проект посвящен «25-летию...
 
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