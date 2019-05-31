В ДТП около аэропорта перевернулась легковушка

Источник материала: БелТА

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два легковых автомобиля столкнулись сегодня около 8.00 вблизи Национального аэропорта Минск, сообщила начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

"Из аэропорта в направлении трассы М1 двигались автомобиль "Форд-Мустанг" и "Мазда". По предварительной информации, при перестроении водитель "Мазды" не уступил дорогу, после столкновения "Форд-Мустанг" опрокинулся. Водитель последнего автомобиля был доставлен в учреждение здравоохранения, но уже отпущен".

По факту ДТП проводится проверка.-0-