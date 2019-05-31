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Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

01.06.2019 14:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

"Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке, о чем мы до сегодняшнего дня не знали", - говорится в сообщении, размещённом на официальной странице музыканта в "Твиттере".

Отмечается, что "прокатчик решил вырезать отдельные сцены, лишив аудиторию возможности посмотреть фильм, каким он был задуман. Это печальное подтверждение раскола, который существует в нашем мире до сих пор. В мире, где не все способны принять любовь между двумя людьми".

Премьера "Рокетмена" - истории превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки - состоялась на последнем кинофестивале в Каннах.

Из отечественной версии исключили сцену гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений. В фильме урезали сцены употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в клинике. Также в РФ удалили финальный титр - в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей.

Прокатный рейтинг "Рокетмена", тем не менее, сохранился 18+.

Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины.

В пресс-службе Минкультуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что министерство не давало никаких рекомендаций прокатчику по удалению сцен из фильма, отметив, что это исключительно решение компании-прокатчика ленты.

В свою очередь глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова назвала "самоцензурой" решение компании-прокатчика удалить сцены из "Рокетмена".

"Это самоцензура, если говорить и оценивать эту ситуацию, потому что, к сожалению, я не видела фильма в Каннах и мне не с чем сравнивать. Нам принесли релиз, который мы выдали. Прокатчик сам запросил категорию 18+, мы не возражали, действительно ряд сцен соответствовали этому возрастному рейтингу, и в срок было выдано прокатное удостоверение. Если честно, о существующей проблеме я узнала из соцсетей", - сказала Любимова журналистам в пятницу.

Она отметила, что данная ситуация должна быть решена между правообладателем и дистрибьютером фильма.

"Рокетмена" снял режиссер Декстер Флетчер. До этого он выпустил фильм "Богемская рапсодия" о лидере группы Queen Фрэди Меркури. В РФ картина о Меркури шла в полной версии, но в Китае подверглась цензуре.

В российский прокат "Рокетмен" выйдет 6 июня.

В Беларуси фильм также покажут в версии, прошедшей цензуру. 

 
 
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Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре. "Мы самым решительным образом отвергаем решение...
 
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