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«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скульптура установлена на Городском Валу.
Место выбрано не случайно: композиция расположилась рядом с Музеем пожарного дела. Монумент – совместный проект скульптора Юрия Анушко и минских историков.
Бравый огнеборец – это сборный образ белорусского пожарного из прошлого. Интересной деталью композиции стал фонарь с тревожным колоколом. Несмотря на ретро-тематику, фонарь вполне современный: он работает на солнечных батареях и реагирует на движение.
Юрий Анушко, скульптор:
Открытие памятного знака совпало с Международным днем защиты детей. Привлечь удачу первыми смогли полторы сотни юных спасателей столицы.
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
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Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скульптура установлена на...
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