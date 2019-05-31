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«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

01.06.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скульптура установлена на Городском Валу.

«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

Место выбрано не случайно: композиция расположилась рядом с Музеем пожарного дела. Монумент – совместный проект скульптора Юрия Анушко и минских историков.

Бравый огнеборец – это сборный образ белорусского пожарного из прошлого. Интересной деталью композиции стал фонарь с тревожным колоколом. Несмотря на ретро-тематику, фонарь вполне современный: он работает на солнечных батареях и реагирует на движение.

«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

Юрий Анушко, скульптор:
Было сделано пять вариантов. Сама работа заняла примерно три месяца: это порядка двух месяцев лепки и месяц отливки, сборки и монтажа.

«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Мы надеемся, что станет хорошей традицией не только приходить сюда и фотографироваться с нашим коллегой-пожарным, но и для тех, кому не хватает удачи или верит в приметы, будет нелишним потереть одну из пуговиц пожарного, чтобы привлечь удачу.

Открытие памятного знака совпало с Международным днем защиты детей. Привлечь удачу первыми смогли полторы сотни юных спасателей столицы.

«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

Люди в материале: Юрий Анушко, Виталий Новицкий
«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске
«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске
Фото. Памятник пожарному открыли в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скульптура установлена на...
 
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