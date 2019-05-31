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Отсутствие отпуска смертельно. Учёные доказали важность регулярного отдыха

01.06.2019 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Лето уже повсюду. А эта пора года самой своей сущностью тонко намекает, что пора бы взять отпуск и поплавать в море. Или хотя бы просто взять отпуск. В связи с этим мы решили узнать, насколько важен для здоровья человека регулярный отдых.  

Как сообщает РИА Новости, важно отдыхать не менее трёх недель в году, и даже четыре выходных дня оказывают положительное влияние на организм.  

Летом 2016 года Калифорнийский университет и Школа медицины при госпитале Маунт-Синай оплатили ста счастливицам в возрасте от 30 до 60 лет шесть дней проживания в четырёхзвездочном отеле в Калифорнии. На самом деле причина не в доброте душевной, а в исследовании.  

Участницам эксперимента нужно было дважды сдать на анализ свою кровь: перед отдыхом и сразу после него, а затем ещё три раза в течение года ответить на вопросы о своём здоровье.  

Проанализировав собранную информацию, учёные пришли к выводу, что перерыв в активной трудовой деятельности улучшает психологическое состояние – через неделю у всех испытуемых снизились уровни тревоги и стресса.  

Названа опасность стресса на работе и недосыпания  

Также у женщин изменилась активность генов, связанных с иммунитетом, реакцией организма на стресс и с производством бета-амилоидов, нарушения метаболизма которых приводят к ухудшению памяти и проблемам со сном. Мало того, добровольцы ещё и помолодели. Отмечается, что эффект отдыха длился десять месяцев.  

Отсутствие отпуска смертельно. Учёные доказали важность регулярного отдыха
Фото: pixabay.com  

В 2018 году австрийские учёные решили провести аналогичный, но чуть менее щедрый эксперимент. 20 добровольцам оплатили четыре дня на горном курорте. Ещё 20 человек попросили отдохнуть те же четыре дня у себя дома. Итог: в обеих группах снизился уровень стресса, эффект сохранялся около 45 дней.  

Сотрудники Университета Хельсинки повторяться не стали и провели другое исследование, в котором выяснили, что нерегулярный отдых общей продолжительностью менее 21 дня в году увеличивает риск преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.  

В исследовании изучалась тысяча мужчин. Все они относились к группе риска из-за болезней сердца и сосудов. Анализ данных показал, что даже спорт, правильное питание и регулярные медобследования не помогут, если человек мало отдыхает. Отдыхавшие менее трёх недель в году умирали на 37% чаще.  

Что есть и сколько двигаться? Названы способы снизить риск преждевременной смерти  

В Университете штата Нью-Йорк исследователи девять лет наблюдали за 12 тысячами мужчин. У наблюдаемых были проблемы с сердцем. У добровольцев ежегодно проверялось здоровье, а также мужчин спрашивали о работе: «Сколько часов в день трудитесь?», «Какие условия труда?», «Сколько дней в году проводите в отпуске?» и так далее. Часть добровольцев до конца исследования не дожила.  

Результаты исследования подтвердили предыдущие выводы относительно того, что регулярный и длительный отпуск снижает смертность от всех причин в целом и от сердечно-сосудистых заболеваний в частности.  

Отсутствие отпуска смертельно. Учёные доказали важность регулярного отдыха

Британские специалисты решили выяснить, как часто нужно отдыхать, чтобы поддерживать хорошее самочувствие. Учёные пришли к выводу, что отпуск необходим каждые 62 дня. Три месяца работы подряд – это уже слишком много. Если работать дольше – возрастает агрессивность, ухудшаются внимание и иммунитет. Так что нужно отдыхать хотя бы по четыре дня через каждые два месяца, чтобы быть добрым и трудоспособным.  

Ученые: счастье оказывает влияние на продолжительность жизни  

А вот учёные из Нидерландов явно не хотят, чтобы жители их страны долго нежились на солнышке у Северного моря. Они считают, что отпуск длительностью более двух недель даёт меньший эффект, чем менее длительный. Да ещё и утверждают, что люди попросту устают от отдыха.  

В исследовании приняли участие 60 добровольцев. Испытуемые отдыхали от 15 до 34 дней подряд. Отдых мог быть любым, хоть поездка в горы, хоть лежание на пляже. Все участники исследования время от времени рассказывали о своём самочувствии. После возвращения домой добровольцы посетили лабораторию для сдачи ряда тестов.  

Учёные пришли к выводу, что семь дней отпуска – в самый раз. После недели отдыха люди были бодры, веселы, а здоровье достигало своих лучших показателей. После 12 дней отпуска положительный эффект начинал слабеть. У испытуемых появлялась усталость, а их здоровье ухудшалось. Вдобавок большинство добровольцев толстели по килограмму в неделю.  

Как не толстеть во время отпуска? Учёные придумали лёгкий способ  

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Новости мира. Лето уже повсюду. А эта пора года самой своей сущностью тонко намекает, что пора бы взять отпуск и поплавать в море. Или хотя бы просто взять отпуск. В...
 
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