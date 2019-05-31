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Открыл огонь по коллегам в офисах: в США жертвами стрельбы стали 12 человек
Источник материала: СТВ
Новости США. Жертвами стрельба в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Муниципальный служащий открыл огонь по своим коллегам.
Мужчина ходил по офису и стрелял во всех без разбора. Убитые были найдены на всех трех этажах здания. На место оперативно прибыли отряды полиции. В результате перестрелки преступник был убит. Его мотивы устанавливаются.
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Новости США. Жертвами стрельба в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Муниципальный служащий открыл...
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