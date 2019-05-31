Открыл огонь по коллегам в офисах: в США жертвами стрельбы стали 12 человек

Источник материала: СТВ

Новости США. Жертвами стрельба в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Муниципальный служащий открыл огонь по своим коллегам.

Мужчина ходил по офису и стрелял во всех без разбора. Убитые были найдены на всех трех этажах здания. На место оперативно прибыли отряды полиции. В результате перестрелки преступник был убит. Его мотивы устанавливаются.







