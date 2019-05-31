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Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом

01.06.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Под Нижним Новгородом прогремело несколько взрывов на оборонном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в цеху по производству тротила.

Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Очевидцы сообщают, что взрывная волна прокатилась по всему городу, в некоторых зданиях выбило окна. Сообщается о двух пострадавших. Сохраняется угроза новых взрывов.

Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП

Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом

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Новости России. Под Нижним Новгородом прогремело несколько взрывов на оборонном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в цеху по...
 
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