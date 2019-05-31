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Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Источник материала: СТВ
Новости России. Под Нижним Новгородом прогремело несколько взрывов на оборонном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в цеху по производству тротила.
Очевидцы сообщают, что взрывная волна прокатилась по всему городу, в некоторых зданиях выбило окна. Сообщается о двух пострадавших. Сохраняется угроза новых взрывов.
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Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Новости России. Под Нижним Новгородом прогремело несколько взрывов на оборонном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в цеху по...
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