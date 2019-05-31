Отца президента Конго торжественно похоронят через два года после смерти

Церемония на стадионе

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Чисекеди-старший умер в Бельгии в возрасте 84 лет, и его тело все это время находилось в похоронном бюро. 30 мая его привезли в ДРК, а на следующий день установили на стадионе в Киншасе. Проводить его в последний путь собрались десятки тысяч человек, на государственные похороны прибыли президенты Руанды и Анголы. Когда гроб внесли на стадион, арена взорвалась аплодисментами, люди кричали и свистели.





Останки Чисекеди простояли на стадионе всю ночь. 1 мая запланирована торжественная месса, после чего его похоронят в частной резиденции в 40 километрах от центра Киншасы. Католическая церковь призвала всех прийти на похороны.





Этьен Чисекеди в течение 20 лет был в оппозиции предыдущему лидеру страны Жозефу Кабиле и его отцу. Его сын выиграл выборы в прошлом году.



