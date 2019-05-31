В СНГ разработают проект программы инновационного сотрудничества до 2030 года

Источник материала: Ежедневник





В Рамках СНГ разработают и внесут на рассмотрение глав-государств проект инновационного сотрудничества до 2030 года.

Федеральное агентство по делам СНГ, Фонд «Сколково» совместно с Межгосударственным советом по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах и Исполнительным комитетом Содружества разработают и внесут на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в 2020 году проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года. Такое решение принято сегодня в г.Ашхабаде на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

«Разработка проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года подтверждается заинтересованностью государств – участников Содружества, в том числе в процессе неоднократного обсуждения этого вопроса на заседаниях Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах», - подчеркнул председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. По его словам, основные цели программы соответствуют современным реалиям, а структура программы и механизм управления являются актуальными. При формировании основных подходов к разработке проекта программы предлагается предусмотреть разработку механизма совместного финансирования проектов и обеспечить скоординированное взаимодействие партнеров по проекту. Для развития инновационного сотрудничества предусматривается также широко использовать возможности сети центров коллективного пользования и сети центров коммерциализации инноваций. Особое внимание предполагается уделить формированию системы кадрового обеспечения межгосударственного инновационного сотрудничества и развитию информационной инфраструктуры.

Следует отметить, что в реализации проектов текущей программы задействовано более 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана. В настоящее время белорусские организации в полном объеме выполнили четыре пилотных проекта. Речь идет о таких проектах, как «разработка и создание опытно-промышленных технологий и пилотных тиражируемых технологических линий по изготовлению на основе наноалмазов особоизносостойкого режущего и бурового инструмента»; «разработка экспертной системы реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами, на основе принципов самоорганизации для территорий стран СНГ»; «магнитоэлектрические взаимодействия в структурах ферромагнетик-пьезоэлектрик и их применение для создания миниатюрных датчиков магнитных полей и автономных источников электрической энергии»; «исследование и разработка процессов высокомощного воздействия концентрированных потоков энергии для формирования поверхностных слоев с аморфной, нанокристаллической и инерметаллидной структурой для изделий, используемых в водородной энергетике и промышленной экологии».

«Реализация совместных научных проектов является одним из эффективных направлений сотрудничества стран-государств СНГ. В рамках заседания рассмотрен ход реализации в государствах – участниках СНГ пилотных проектов программы, которые являются главным инструментарием выполнения программы до 2020. Год назад мы приступили к коммерциализации первых завершившихся проектов», - сказал Александр Шумилин.