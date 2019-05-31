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Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

01.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

В первый день долгожданных летних каникул вороновская ребятня спешила в городской парк райцентра. Именно там развернулось масштабное празднование Международного дня защиты детей под знаком интересных игр, веселых песен, заводных танцев и спортивных состязаний.


Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

«Вместе весело шагать!» — зазывали участники праздничного представления прохожих. По традиции запланированные в парке мероприятия начались с костюмированного шествия по центральным улицам Вороново ростовых кукол и сказочных героев. Дружной компанией гости отправились на летнюю эстраду, где и прошло торжественное открытие праздника «Сказочное детство».


Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине


Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

— Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Желаю вам хорошенько отдохнуть, набраться сил, зарядиться энергией и запастись новыми впечатлениями, — поприветствовал мальчишек и девчонок заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Многих из вас ждет интересный и полезный отдых в лагерях, где уже все готово к началу сезона. Не забывайте также помогать своим родителям, бабушкам и дедушкам, побольше читайте и всегда помните о безопасности. На улице во время перехода проезжей части, на речке или озере, в лесу будьте внимательны и осторожны. Счастливого вам лета и хорошего праздника.


Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

К добрым пожеланиям присоединилась и председатель районного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Татьяна Сушинская. Особую благодарность за успехи в учебе и активный образ жизни она выразила девятикласснице Вороновской средней школы Эвелине Винарской, вручив диплом и премию от Гродненского областного отделения.


Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

Официальные поздравления завершены — пришло время озорничать! Вот тут-то было где развернуться. Любители потанцевать участвовали в интерактивном театрализованном представлении белорусского игрового театра ростовых кукол Dolls4All. А после ловили мыльные пузыри, протягивая ладошки к солнечному небу. Юные художники прямиком отправились к мольбертам и вооружились цветными мелками для рисования на асфальте. Желающие поупражняться в заковыристых викторинах ждала Алиса из страны чудес. Она познакомила малышню с новыми книжными поступлениями в районной детской библиотеке и прямо на лужайке почитала им сказку. Немало ребят заинтересовал стенд «Добро детских ладошек»: свои пожелания и небольшие сувениры они оставляли для воспитанников Радунского СПЦ.


Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

Несмотря на жару, очередь у батутов и аттракционов росла с каждым часом. В перерывах детвора бежала к торговым палаткам за вкусняшками и прикольными сувенирами. А волонтеры районной организации Красного Креста бесплатно угощали прохожих конфетами и питьевой водой.


Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине
Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

Чем еще запомнится праздник детства его героям? Продолжение следует…

 
 
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В первый день долгожданных летних каникул вороновская ребятня спешила в городской парк райцентра. Именно там развернулось масштабное празднование...
 
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