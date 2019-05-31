Отличный старт каникулам! Международный день защиты детей отмечают на Вороновщине

Источник материала: Вороновская газета





В первый день долгожданных летних каникул вороновская ребятня спешила в городской парк райцентра. Именно там развернулось масштабное празднование Международного дня защиты детей под знаком интересных игр, веселых песен, заводных танцев и спортивных состязаний.











«Вместе весело шагать!» — зазывали участники праздничного представления прохожих. По традиции запланированные в парке мероприятия начались с костюмированного шествия по центральным улицам Вороново ростовых кукол и сказочных героев. Дружной компанией гости отправились на летнюю эстраду, где и прошло торжественное открытие праздника «Сказочное детство».













— Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Желаю вам хорошенько отдохнуть, набраться сил, зарядиться энергией и запастись новыми впечатлениями, — поприветствовал мальчишек и девчонок заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Многих из вас ждет интересный и полезный отдых в лагерях, где уже все готово к началу сезона. Не забывайте также помогать своим родителям, бабушкам и дедушкам, побольше читайте и всегда помните о безопасности. На улице во время перехода проезжей части, на речке или озере, в лесу будьте внимательны и осторожны. Счастливого вам лета и хорошего праздника.







К добрым пожеланиям присоединилась и председатель районного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Татьяна Сушинская. Особую благодарность за успехи в учебе и активный образ жизни она выразила девятикласснице Вороновской средней школы Эвелине Винарской, вручив диплом и премию от Гродненского областного отделения.



















Официальные поздравления завершены — пришло время озорничать! Вот тут-то было где развернуться. Любители потанцевать участвовали в интерактивном театрализованном представлении белорусского игрового театра ростовых кукол Dolls4All. А после ловили мыльные пузыри, протягивая ладошки к солнечному небу. Юные художники прямиком отправились к мольбертам и вооружились цветными мелками для рисования на асфальте. Желающие поупражняться в заковыристых викторинах ждала Алиса из страны чудес. Она познакомила малышню с новыми книжными поступлениями в районной детской библиотеке и прямо на лужайке почитала им сказку. Немало ребят заинтересовал стенд «Добро детских ладошек»: свои пожелания и небольшие сувениры они оставляли для воспитанников Радунского СПЦ.















































Несмотря на жару, очередь у батутов и аттракционов росла с каждым часом. В перерывах детвора бежала к торговым палаткам за вкусняшками и прикольными сувенирами. А волонтеры районной организации Красного Креста бесплатно угощали прохожих конфетами и питьевой водой.



































Чем еще запомнится праздник детства его героям? Продолжение следует…