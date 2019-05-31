В стиле МЧС. В День защиты детей на Вороновщине открылась тематическая детская площадка

Источник материала: Вороновская газета





Тема безопасности стала лейтмотивом детского праздника в аг. Больтишки. Сегодня здесь торжественно открыли детскую тематическую игровую площадку МЧС. Она разместилась рядом с местным центром культуры и досуга. Яркое игровое оборудование — машина, корабль, лестница, горка, гимнастическая стенка, песочница, скалодром — предназначено не только для активного, но и полезного детского досуга. Нанесенные на игровые модули символика МЧС и номера службы спасения напомнят ребятам об азах безопасности.



















































В этот день поздравить детей с праздником приехали представители районной и местной власти, руководство сельхозпредприятия.

— Для спасателей детская безопасность была и остается приоритетом, а подобные объекты позволяют, пусть и в игровой форме, привлечь внимание к важности знания и соблюдения простых правил безопасного поведения. Очень надеюсь, что эта площадка станет любимым местом отдыха для маленьких жителей Больтишек, — подчеркнул в приветственном слове начальник Вороновского РОЧС Олег Волосевич.

На покупку и установку оборудования площадки затрачены средства районного бюджета — более пяти с половиной тысяч рублей. Финансовую поддержку в размере 3 600 рублей оказало КСУП «Больтишки». Тематическая площадка — это второй имиджевый объект МЧС в Вороновском районе. В детской библиотеке в Вороново в прошлом году была открыта комната безопасности «Обучайка» .



























































На детском празднике огнеборцы организовали показ специальной техники и оборудования, чтобы ребята и гости праздника смогли побольше узнать о профессии спасателя. С интересом разглядывали и даже примеряли юные жители больтишского края снаряжение, в котором пожарные входят в горящие дома, ныряют под воду.

Пока одни были заняты участием в конкурсах, предложенных спасателями, другие веселились и танцевали вместе со сказочными героями — Мальвиной, Шапокляк и Скоморохом. Музыкально-развлекательную программу для детей подготовили работники Больтишского центра культуры и досуга.































































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.