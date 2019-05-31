ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»

01.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»

Накануне Дня мелиоратора на небольшое время работники Вороновского ПМС сменили привычные просторы полей на вместительный зал административного здания. В кругу представителей власти, общественных объединений и коллег «лекари» земель отметили свой профессиональный праздник.

Когда дело спорится: на месте заболоченных мест зеленеют луга, созревают хлеба, тогда можно позволить и отдых для души. В этом уверены директор предприятия Станислав Бурч и главный бухгалтер Кристина Валюкевич. Они пожелали коллегам, чтобы для них не было никаких преград ни на работе, ни в личной жизни.


Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»

— Вашими трудами с карт исчезают гиблые болота и слабые земли, а на их месте возникают богатые сельскохозяйственные угодья или стройные зеленые насаждения. Спасибо за вашу нелегкую работу. Верных и самых плодотворных вам решений! — череду поздравлений продолжили гости: заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, заведующий сектором организационно-кадровой работы Анатолий Радько, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Олег Тарасов, председатель районного объединения профсоюзов и районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская. И вручили лучшим работникам ПСМ заслуженные награды.


Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»

На праздник приехали и давние партнеры организации — представители экспериментальной базы «Погородно» и совхоза «Вороновский». Председатели первичек профсоюзных организаций этих сельхозпредприятий Рената Лазовская и Инна Гришко поощрили механизаторов, которые многие годы в горячую пору приходят на подмогу погородненским и вороновским аграриям. Слова благодарности звучали в адрес Павла Стефановича, Франца Адамицкого, Виктора Ульбина, Валерия Струкеля, Томаша Пилипайтя, Виктора Кахоцкого и Валерия Фурмана. В довершение ко всем подаркам стал музыкальный сюрприз, приготовленный талантливыми работниками Вороновского колледжа и районного центра культуры и народного творчества.


Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»


Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»
Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.   

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Дня мелиоратора на небольшое время работники Вороновского ПМС сменили привычные просторы полей на вместительный зал административного здания. В кругу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аккумуляторный завод под Брестом заработает в июне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • босоножки закрытые на танкетке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика