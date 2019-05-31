Работники Вороновского ПМС: «Сначала — дело. Потом уж песня»

Источник материала: Вороновская газета





Накануне Дня мелиоратора на небольшое время работники Вороновского ПМС сменили привычные просторы полей на вместительный зал административного здания. В кругу представителей власти, общественных объединений и коллег «лекари» земель отметили свой профессиональный праздник.

Когда дело спорится: на месте заболоченных мест зеленеют луга, созревают хлеба, тогда можно позволить и отдых для души. В этом уверены директор предприятия Станислав Бурч и главный бухгалтер Кристина Валюкевич. Они пожелали коллегам, чтобы для них не было никаких преград ни на работе, ни в личной жизни.







— Вашими трудами с карт исчезают гиблые болота и слабые земли, а на их месте возникают богатые сельскохозяйственные угодья или стройные зеленые насаждения. Спасибо за вашу нелегкую работу. Верных и самых плодотворных вам решений! — череду поздравлений продолжили гости: заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, заведующий сектором организационно-кадровой работы Анатолий Радько, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Олег Тарасов, председатель районного объединения профсоюзов и районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская. И вручили лучшим работникам ПСМ заслуженные награды.







































На праздник приехали и давние партнеры организации — представители экспериментальной базы «Погородно» и совхоза «Вороновский». Председатели первичек профсоюзных организаций этих сельхозпредприятий Рената Лазовская и Инна Гришко поощрили механизаторов, которые многие годы в горячую пору приходят на подмогу погородненским и вороновским аграриям. Слова благодарности звучали в адрес Павла Стефановича, Франца Адамицкого, Виктора Ульбина, Валерия Струкеля, Томаша Пилипайтя, Виктора Кахоцкого и Валерия Фурмана. В довершение ко всем подаркам стал музыкальный сюрприз, приготовленный талантливыми работниками Вороновского колледжа и районного центра культуры и народного творчества.





















































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.