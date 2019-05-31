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Держим кулаки! Сегодня в школах Вороновщины начались экзамены
01.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 8 июня. Одиннадцатиклассникам предстоит проверить свои знания в четырех дисциплинах, выпускникам девятых классов — в трех.
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Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 8 июня. Одиннадцатиклассникам...
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