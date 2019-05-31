ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко утвердил размер стипендий и призовых. В перечне появились и Европейские игры

01.06.2019 16:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко пересмотрел размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение высоких результатов на международных соревнованиях. В перечень состязаний, за успешное участие в которых выплачиваются именные стипендии и выдаются призы, включены Европейские игры, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Игорь Матвеев

С целью совершенствования системы стимулирования спортсменов для достижения ими высоких результатов в олимпийских дисциплинах 30 мая Лукашенко подписал указ № 201.

В нем также предусматривается продление выплаты именной стипендии на срок до одного года атлетам, получившим травму и по этой причине не имеющим возможности подтвердить высокий результат, что позволит создать необходимые условия для восстановления спортсменов.

В дополнение к призам за высокие спортивные результаты, установленные для атлетов с нарушением зрения, указом определены размеры призов и для ведущих их по дистанции спортсменов-лидеров.

Национальный правовой интернет-портал опубликовал текст указа, в котором прописаны размеры вознаграждений за успешные выступления на международных соревнованиях, а также размеры и порядок выплаты именных стипендий президента Беларуси для спортсменов и тренеров.

Указ вступает в силу с 1 июня 2019 года, но стипендии, которые выплачивались до 1 июня 2019 года, будут выплачивать на старых условиях до окончания их срока.

Размер стипендий спортсменам установлен в бюджетах прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 мая 2019 года 1 БПМ для трудоспособного населения равняется 249 рублей 98 копеек. Ранее, в указе № 190 от 15 апреля 2013 года, размеры именных стипендий были в тарифных ставках первого разряда.

Теперь олимпийский чемпион может рассчитывать на стипендию до 20 бюджетов прожиточного минимума (сейчас это 4 999,6 рубля), серебряный призер — до 17 (4 249,66 рубля), бронзовый — до 15 (3 749,7 рубля).

Предусмотрены стипендии и для олимпийцев, которые сумели пробиться на Играх в восьмерку лучших. За 4−6-е места размер стипендии составит до 12 БПМ (2 999,76 рубля), за 7−8-е места — до 8 БПМ (1 999,84 рубля).

Стипендии за призовые места в олимпийских дисциплинах на чемпионатах мира, Кубках мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве таковы:

золото — до 15 БПМ (3 749,7 рубля)

серебро — до 12 БПМ (2 999,76 рубля)

бронза — до 11 БПМ (2 749,78 рубля).

За 4−6-е места полагается стипендия до 7 БПМ, за 7−8-е — до 5 БПМ.

Европейские игры, которые пройдут 21−30 июня в Минске, приравниваются по статусу к чемпионатам Европы и баскетбольному Кубку Европы. Победителю полагается стипендия до 11 БПМ (2 749,78 рубля), серебряному призеру — до 9 БПМ (2 249,82 рубля), бронзовому — до 8 БПМ (1 999,84 рубля).


Фото: minsk2019.by

В теннисных командных соревнованиях Кубок Дэвиса (у мужчин) и Кубок федерации (у женщин) за 1-е место полагается стипендия до 8 БПМ (1 999,84 рубля), за 2-е — до 6 БПМ (1 499,88 рубля), за 3-е — до 5 БПМ (1 249,9 рубля).

Успехи на чемпионатах мира среди молодежи оцениваются стипендиями от 6 до 4 БПМ, на чемпионатах Европы среди молодежи — от 4 до 2 БПМ.

Предусмотрены также стипендии за призовые места в неолимпийских дисциплинах, но в олимпийских видах спорта, а также за успехи в неолимпийских видах спорта.

Стипендии за медали на Паралимпийских и Дефлимпийских играх таковы:

золото — до 12 БПМ (2 999,76 рубля)

серебро — до 9 БПМ (2 249,82 рубля)

бронза — до 8 БПМ (1 999,84 рубля).

Указом определены также размеры призовых (в денежной либо натуральной форме) за медали на международных соревнованиях и за установленные рекорды. Они установлены в базовых величинах (сейчас 1 БВ равняется 25,5 рубля).

На чемпионатах мира в олимпийских дисципллинах, Кубках мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве полагаются вознаграждения:

золото — 550 базовых величин (14 025 рублей)

серебро — 400 базовых величин (10 200 рублей)

бронза — 250 базовых величин (6 375 рублей).

Призовые за успехи на Кубке Дэвиса и Кубке федерации составляют (в базовых величинах):

300 (7 650 рублей)

200 (5 100 рублей)

100 (2 50 рублей).

На Европейских играх вознаграждения за успехи в олимпийских и неолимпийских дисциплинах одинаковы:

золото — 400 базовых величин (10 200 рублей)

серебро — 250 базовых величин (6 375 рублей)

бронза — 160 базовых величин (4 080 рублей).

Точно также, как и на Европейских играх, оцениваются медали на чемпионатах Европы в олимпийских дисциплинах.

Размеры вознаграждений за рекорды в олимпийских дисциплинах:

рекорд мира — 250 базовых величин (6 375 рублей)

рекорд Европы — 150 базовых величин (3 825 рублей)

рекорд Беларуси — 30 базовых величин (765 рублей).

Размеры вознаграждений за рекорды в неолимпийских дисциплинах:

рекорд мира — 120 базовых величин (3 060 рублей)

рекорд Европы — 80 базовых величин (2 040 рублей)

рекорд Беларуси — 20 базовых величин (510 рублей).

Размеры вознаграждений за рекорды в паралимпийских и дефлимпийских дисциплинах:

рекорд мира — 150 базовых величин (3 825 рублей)

рекорд Европы — 100 базовых величин (2 550 рублей)

рекорд Беларуси — 25 базовых величин (637,5 рубля).

Участники команд по игровым видам спорта также будут получать вознаграждение за успешные выступления. В частности, за победу в матче на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы по футболу или хоккею с шайбой предусматривается выплата до 300 базовых величин (7 650 рублей), а за ничью — до 150 базовых величин (3 825 рублей).

Победы на Олимпиадах и чемпионатах мира в матчах по баскетболу, волейболу, гандболу, хоккею на траве и водному поло оцениваются ниже — до 150 базовых величин (3 825 рублей), а ничья у гандболистов на Олимпиаде или чемпионате мира — в 2 раза ниже.


Фото: fiba.com

На чемпионатах Европы по баскетболу, волейболу, гандболу, хоккею на траве, водному поло победы оцениваются в 90 базовых величин (2 295 рублей), ничья у гандболистов — в 2 раза ниже.

В указе также говорится, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение спортивного режима, отказ от участия в спортивных мероприятиях по подготовке национальной команды или от участия в международных спортивны соревнованиях за сборную Беларуси, значительное снижение спортивных результатов (при невыполнении планируемых спортивных результатов), привлечение к уголовной ответственности и установление иных фактов, свидетельствующих о противоправном поведении спортсмена, тренера или иного специалиста, являются основаниями для:

— уменьшения размера именной стипендии;
— приостановления выплаты именной стипендии на определенный срок;
— прекращения выплаты именной стипендии.

Более подробно о размерах стипендий и призовых спортсменам и тренерам, а также о порядке их назначения и выплаты можно ознакомиться в тексте указа на сайте Национального правового интернет-портала.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко пересмотрел размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение высоких результатов на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Центре детской онкологии под Минском открыли молекулярную лабораторию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика