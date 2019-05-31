Лукашенко утвердил размер стипендий и призовых. В перечне появились и Европейские игры

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко пересмотрел размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение высоких результатов на международных соревнованиях. В перечень состязаний, за успешное участие в которых выплачиваются именные стипендии и выдаются призы, включены Европейские игры, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Игорь Матвеев

С целью совершенствования системы стимулирования спортсменов для достижения ими высоких результатов в олимпийских дисциплинах 30 мая Лукашенко подписал указ № 201.

В нем также предусматривается продление выплаты именной стипендии на срок до одного года атлетам, получившим травму и по этой причине не имеющим возможности подтвердить высокий результат, что позволит создать необходимые условия для восстановления спортсменов.

В дополнение к призам за высокие спортивные результаты, установленные для атлетов с нарушением зрения, указом определены размеры призов и для ведущих их по дистанции спортсменов-лидеров.

Национальный правовой интернет-портал опубликовал текст указа, в котором прописаны размеры вознаграждений за успешные выступления на международных соревнованиях, а также размеры и порядок выплаты именных стипендий президента Беларуси для спортсменов и тренеров.

Указ вступает в силу с 1 июня 2019 года, но стипендии, которые выплачивались до 1 июня 2019 года, будут выплачивать на старых условиях до окончания их срока.

Размер стипендий спортсменам установлен в бюджетах прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 мая 2019 года 1 БПМ для трудоспособного населения равняется 249 рублей 98 копеек. Ранее, в указе № 190 от 15 апреля 2013 года, размеры именных стипендий были в тарифных ставках первого разряда.

Теперь олимпийский чемпион может рассчитывать на стипендию до 20 бюджетов прожиточного минимума (сейчас это 4 999,6 рубля), серебряный призер — до 17 (4 249,66 рубля), бронзовый — до 15 (3 749,7 рубля).

Предусмотрены стипендии и для олимпийцев, которые сумели пробиться на Играх в восьмерку лучших. За 4−6-е места размер стипендии составит до 12 БПМ (2 999,76 рубля), за 7−8-е места — до 8 БПМ (1 999,84 рубля).

Стипендии за призовые места в олимпийских дисциплинах на чемпионатах мира, Кубках мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве таковы:

золото — до 15 БПМ (3 749,7 рубля)

серебро — до 12 БПМ (2 999,76 рубля)

бронза — до 11 БПМ (2 749,78 рубля).

За 4−6-е места полагается стипендия до 7 БПМ, за 7−8-е — до 5 БПМ.

Европейские игры, которые пройдут 21−30 июня в Минске, приравниваются по статусу к чемпионатам Европы и баскетбольному Кубку Европы. Победителю полагается стипендия до 11 БПМ (2 749,78 рубля), серебряному призеру — до 9 БПМ (2 249,82 рубля), бронзовому — до 8 БПМ (1 999,84 рубля).



Фото: minsk2019.by

В теннисных командных соревнованиях Кубок Дэвиса (у мужчин) и Кубок федерации (у женщин) за 1-е место полагается стипендия до 8 БПМ (1 999,84 рубля), за 2-е — до 6 БПМ (1 499,88 рубля), за 3-е — до 5 БПМ (1 249,9 рубля).

Успехи на чемпионатах мира среди молодежи оцениваются стипендиями от 6 до 4 БПМ, на чемпионатах Европы среди молодежи — от 4 до 2 БПМ.

Предусмотрены также стипендии за призовые места в неолимпийских дисциплинах, но в олимпийских видах спорта, а также за успехи в неолимпийских видах спорта.

Стипендии за медали на Паралимпийских и Дефлимпийских играх таковы:

золото — до 12 БПМ (2 999,76 рубля)

серебро — до 9 БПМ (2 249,82 рубля)

бронза — до 8 БПМ (1 999,84 рубля).

Указом определены также размеры призовых (в денежной либо натуральной форме) за медали на международных соревнованиях и за установленные рекорды. Они установлены в базовых величинах (сейчас 1 БВ равняется 25,5 рубля).

На чемпионатах мира в олимпийских дисципллинах, Кубках мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве полагаются вознаграждения:

золото — 550 базовых величин (14 025 рублей)

серебро — 400 базовых величин (10 200 рублей)

бронза — 250 базовых величин (6 375 рублей).

Призовые за успехи на Кубке Дэвиса и Кубке федерации составляют (в базовых величинах):

300 (7 650 рублей)

200 (5 100 рублей)

100 (2 50 рублей).

На Европейских играх вознаграждения за успехи в олимпийских и неолимпийских дисциплинах одинаковы:

золото — 400 базовых величин (10 200 рублей)

серебро — 250 базовых величин (6 375 рублей)

бронза — 160 базовых величин (4 080 рублей).

Точно также, как и на Европейских играх, оцениваются медали на чемпионатах Европы в олимпийских дисциплинах.

Размеры вознаграждений за рекорды в олимпийских дисциплинах:

рекорд мира — 250 базовых величин (6 375 рублей)

рекорд Европы — 150 базовых величин (3 825 рублей)

рекорд Беларуси — 30 базовых величин (765 рублей).

Размеры вознаграждений за рекорды в неолимпийских дисциплинах:

рекорд мира — 120 базовых величин (3 060 рублей)

рекорд Европы — 80 базовых величин (2 040 рублей)

рекорд Беларуси — 20 базовых величин (510 рублей).

Размеры вознаграждений за рекорды в паралимпийских и дефлимпийских дисциплинах:

рекорд мира — 150 базовых величин (3 825 рублей)

рекорд Европы — 100 базовых величин (2 550 рублей)

рекорд Беларуси — 25 базовых величин (637,5 рубля).

Участники команд по игровым видам спорта также будут получать вознаграждение за успешные выступления. В частности, за победу в матче на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы по футболу или хоккею с шайбой предусматривается выплата до 300 базовых величин (7 650 рублей), а за ничью — до 150 базовых величин (3 825 рублей).

Победы на Олимпиадах и чемпионатах мира в матчах по баскетболу, волейболу, гандболу, хоккею на траве и водному поло оцениваются ниже — до 150 базовых величин (3 825 рублей), а ничья у гандболистов на Олимпиаде или чемпионате мира — в 2 раза ниже.



Фото: fiba.com

На чемпионатах Европы по баскетболу, волейболу, гандболу, хоккею на траве, водному поло победы оцениваются в 90 базовых величин (2 295 рублей), ничья у гандболистов — в 2 раза ниже.

В указе также говорится, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение спортивного режима, отказ от участия в спортивных мероприятиях по подготовке национальной команды или от участия в международных спортивны соревнованиях за сборную Беларуси, значительное снижение спортивных результатов (при невыполнении планируемых спортивных результатов), привлечение к уголовной ответственности и установление иных фактов, свидетельствующих о противоправном поведении спортсмена, тренера или иного специалиста, являются основаниями для:

— уменьшения размера именной стипендии;

— приостановления выплаты именной стипендии на определенный срок;

— прекращения выплаты именной стипендии.

Более подробно о размерах стипендий и призовых спортсменам и тренерам, а также о порядке их назначения и выплаты можно ознакомиться в тексте указа на сайте Национального правового интернет-портала.