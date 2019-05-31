Также команду покинут ассистенты наставника: Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук. Как сообщалось, минчане ранее объявили о смене генерального директора, им стал Андрей Толмач.
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ФК «Динамо-Минск» объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука
01.06.2019 16:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Также команду покинут ассистенты наставника: Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук. Как сообщалось, минчане ранее объявили о смене генерального директора, им стал Андрей Толмач.
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Руководить командой в Витебске, где 1 июня динамовцы сыграют матч чемпионата Беларуси, будет Радислав Орловский.
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