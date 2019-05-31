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ФК «Динамо-Минск» объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука

01.06.2019 16:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ФК «Динамо-Минск» объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука
ФК "Динамо-Минск"

ФК «Динамо-Минск» объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука «Мешки» и «батоны». Какие прозвища дают футбольным командам?
Отставка Романа Пилипчука произошла в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств специалиста из-за временно нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Также команду покинут ассистенты наставника: Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук. Как сообщалось, минчане ранее объявили о смене генерального директора, им стал Андрей Толмач.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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