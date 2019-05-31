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Власти хотят поднять минимальную зарплату. На сколько и когда ее хотят повысить
Источник материала: Tut.by
Власти намерены поднять минимальную зарплату до размера минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек, который сейчас
— При расчете размера минимальной зарплаты максимально использовались возможности республиканских и местных бюджетов, — отметила 31 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на заседании Нацсовета по трудовым и социальным вопросам. — В итоге постановлением правительства с 1 января 2019 года минимальная зарплата установлена в размере 330 рублей, это уже 95% от МПБ. Когда мы разрабатывали это постановление, его не согласовала Федерация профсоюзов (профсоюзы настаивали на соотношении в 100% — Прим. автора). Но проблема в том, что если бы мы установили 100%, на дополнительные доплаты потребовалось бы почти 9 млн рублей, это не представляется возможным. Но на 2020 год поставлена задача выйти на 100%".
Напомним,
Ранее в правительстве
Также власти
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Власти намерены поднять минимальную зарплату до размера минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек, который сейчас составляет почти 364...
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