Власти хотят поднять минимальную зарплату. На сколько и когда ее хотят повысить

Источник материала: Tut.by

Власти намерены поднять минимальную зарплату до размера минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек, который сейчас составляет почти 364 рубля. Правительство планирует увеличить эти выплаты в ближайшие полтора года, сообщает Федерация профсоюзов. Напомним, ранее власти планировали поднять «минималку» до МПБ к 2018 году, но не получилось. Ранее правительство неоднократно критиковали за медлительность в повышении минимальной зарплаты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— При расчете размера минимальной зарплаты максимально использовались возможности республиканских и местных бюджетов, — отметила 31 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на заседании Нацсовета по трудовым и социальным вопросам. — В итоге постановлением правительства с 1 января 2019 года минимальная зарплата установлена в размере 330 рублей, это уже 95% от МПБ. Когда мы разрабатывали это постановление, его не согласовала Федерация профсоюзов (профсоюзы настаивали на соотношении в 100% — Прим. автора). Но проблема в том, что если бы мы установили 100%, на дополнительные доплаты потребовалось бы почти 9 млн рублей, это не представляется возможным. Но на 2020 год поставлена задача выйти на 100%".

Напомним, ранее в августе прошлого года премьер-министр Сергей Румас, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей, заявил , что в Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета. «В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — отметил премьер-министр.

Ранее в правительстве заявляли , что занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Также власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике. Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.