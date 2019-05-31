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В Минске «пометили» приоритетные полосы движения для Европейских игр
Источник материала: KYKY>
По указу президента во время Европейских игр в Минске – с 17 июня по 2 июля – на дорогах в городе выделят специальные приоритетные полосы для транспорта участников события. На «специальных» полосах уже начала появляться разметка,
Кто будет ездить по этим полосам?
Официальные гости Евроигр-2019: спортсмены, судьи, представители команд и так далее. Это сделано для того, чтобы они могли вовремя попадать на арены, где будут проходить соревнования.
Фото: «Минск-Новости», Павел Русак
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По указу президента во время Европейских игр в Минске – с 17 июня по 2 июля – на дорогах в городе выделят специальные приоритетные полосы для транспорта участников...
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