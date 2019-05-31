В Минске «пометили» приоритетные полосы движения для Европейских игр

Источник материала: KYKY

По указу президента во время Европейских игр в Минске – с 17 июня по 2 июля – на дорогах в городе выделят специальные приоритетные полосы для транспорта участников события. На «специальных» полосах уже начала появляться разметка, пишут «Минск-Новости».

Кто будет ездить по этим полосам?

Официальные гости Евроигр-2019: спортсмены, судьи, представители команд и так далее. Это сделано для того, чтобы они могли вовремя попадать на арены, где будут проходить соревнования.

Фото: «Минск-Новости», Павел Русак