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В Минске «пометили» приоритетные полосы движения для Европейских игр

01.06.2019 16:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По указу президента во время Европейских игр в Минске – с 17 июня по 2 июля – на дорогах в городе выделят специальные приоритетные полосы для транспорта участников события. На «специальных» полосах уже начала появляться разметка, пишут «Минск-Новости». 

Кто будет ездить по этим полосам? 

Официальные гости Евроигр-2019: спортсмены, судьи, представители команд и так далее. Это сделано для того, чтобы они могли вовремя попадать на арены, где будут проходить соревнования. 

Фото: «Минск-Новости», Павел Русак 

 
Теги: Минск
 
 
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По указу президента во время Европейских игр в Минске – с 17 июня по 2 июля – на дорогах в городе выделят специальные приоритетные полосы для транспорта участников...
 
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