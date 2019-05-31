|
Беларусбанк изменил ставки на кредиты на недвижимость
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк с 1 июня изменил ставки по кредиту физлицам на покупку недвижимости. Процентная ставка по займу на жилье теперь составляет 15,3% (ставка рефинансирования + 5,3 процентных пункта), сообщают в банке. Ранее кредиты на недвижимость банк выдавал под 15,4%.
Напомним, Беларусбанк с 8 апреля
С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений. Сейчас ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 70% от ежемесячных доходов кредитополучателя (ранее — 40%). То есть теперь можно рассчитывать на бОльшую сумму кредита. Этот показатель с 8 апреля действует как при покупке жилья на первичном рынке, так и на вторичном.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк с 1 июня изменил ставки по кредиту физлицам на покупку недвижимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)