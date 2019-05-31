Беларусбанк изменил ставки на кредиты на недвижимость

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 1 июня изменил ставки по кредиту физлицам на покупку недвижимости. Процентная ставка по займу на жилье теперь составляет 15,3% (ставка рефинансирования + 5,3 процентных пункта), сообщают в банке. Ранее кредиты на недвижимость банк выдавал под 15,4%.



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Напомним, Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Банк приостановил прием новых заявок на эти займы с 8 ноября прошлого года. Сейчас кредит можно получить на срок до 20 лет. Банк учитывает совокупный доход близких родственников и членов семьи. Беларусбанк может предоставить до 90% стоимости приобретения жилого помещения, но в пределах платежеспособности кредитополучателя.

С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений. Сейчас ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 70% от ежемесячных доходов кредитополучателя (ранее — 40%). То есть теперь можно рассчитывать на бОльшую сумму кредита. Этот показатель с 8 апреля действует как при покупке жилья на первичном рынке, так и на вторичном.