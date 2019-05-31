Как прошел забег в Бресте: 700 человек, аллея добра и деньги на сенсорную комнату

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 700 человек приняли участие в массовом забеге в центре Бреста. «Зеленый марафон» провел БПС-Сбербанк к Всемирному дню детей и 1000-летию города. Бежали все – от младенцев (для них был забег ползунков) до пенсионеров. Для брестчан также устроили концерт и посадили аллею добрых дел. Во время забега также помогли собрать деньги на сенсорную комнату для детей.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66732.php

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Маршрут забега начинался у Брестской крепости и проходил вдоль проспекта Машерова. Ради бегунов перекрыли движение автомобилей по центральным улицам. Основная дистанция составила 4,2 км. Ее могли преодолеть взрослые и подростки старше 10 лет. Для юных бегунов от 6 до 10 лет был отрезок в 420 метров, а для самых маленьких провели забег ползунков.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66732.php

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Самым быстрым на отрезке в 4,2 км оказался брестчанин Антон Жесько, который пробежал маршрут за 14 минут 40 секунд. У девушек первой была Алеся Гутник – ей понадобилось 17 минут 12 секунд. Всех победители получили медали и сувениры. На финише «Зеленого марафона» также раздавали питьевую воду, а зрителей развлекали артисты. На концерте выступили более 20 вокальных и танцевальных коллективов.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66732.php

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Забег был бесплатным, но каждый желающий мог внести посильный вклад в помощь детям. Собранные средства помогут открыть в Бресте сенсорную комнату стоимостью несколько десятков тысяч евро, где будет бесплатно проводиться коррекционно-педагогическая реабилитация детей с инвалидностью. Получателем финансовой поддержки выступил Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.



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Во время «Зеленого марафона» также посадили аллею добрых дел в районе проспекта Машерова. Она символизирует великодушие, благородство и добродушие жителей Бреста.