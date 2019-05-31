|
Как прошел забег в Бресте: 700 человек, аллея добра и деньги на сенсорную комнату
01.06.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около 700 человек приняли участие в массовом забеге в центре Бреста. «Зеленый марафон» провел БПС-Сбербанк к Всемирному дню детей и 1000-летию города. Бежали все – от младенцев (для них был забег ползунков) до пенсионеров. Для брестчан также устроили концерт и посадили аллею добрых дел. Во время забега также помогли собрать деньги на сенсорную комнату для детей.
Маршрут забега начинался у Брестской крепости и проходил вдоль проспекта Машерова. Ради бегунов перекрыли движение автомобилей по центральным улицам. Основная дистанция составила 4,2 км. Ее могли преодолеть взрослые и подростки старше 10 лет. Для юных бегунов от 6 до 10 лет был отрезок в 420 метров, а для самых маленьких провели забег ползунков.
Самым быстрым на отрезке в 4,2 км оказался брестчанин Антон Жесько, который пробежал маршрут за 14 минут 40 секунд. У девушек первой была Алеся Гутник – ей понадобилось 17 минут 12 секунд. Всех победители получили медали и сувениры. На финише «Зеленого марафона» также раздавали питьевую воду, а зрителей развлекали артисты. На концерте выступили более 20 вокальных и танцевальных коллективов.
Забег был бесплатным, но каждый желающий мог внести посильный вклад в помощь детям. Собранные средства помогут открыть в Бресте сенсорную комнату стоимостью несколько десятков тысяч евро, где будет бесплатно проводиться коррекционно-педагогическая реабилитация детей с инвалидностью. Получателем финансовой поддержки выступил Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Во время «Зеленого марафона» также посадили аллею добрых дел в районе проспекта Машерова. Она символизирует великодушие, благородство и добродушие жителей Бреста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 700 человек приняли участие в массовом забеге в центре Бреста. «Зеленый марафон» провел БПС-Сбербанк к Всемирному дню детей и 1000-летию города. Бежали все –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)