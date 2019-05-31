ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При желании новая власть в Киеве может возобновить диалог с Москвой, но пока таких шагов не видно - Медведев

01.06.2019 17:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Москве не видят пока каких-либо действий нового президента Украины Владимира Зеленского, направленных на возобновление диалога с РФ, призвал запастись терпением.

"Сразу же после выборов (на Украине - ИФ) я поделился своими ощущениями. Я сказал, что у меня нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных уже сформировавшихся трендов. Пока мы ничего нового не видим, но я не хочу забегать вперед", - сказал Медведев в интервью программе Сергея Брилева "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что считает выбор каналов общения личным делом украинской власти: "Какие им удобно каналы, пусть такие и используют, но исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы - это недальновидно".

"Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Что называется, шарик сейчас на их стороне", - заключил глава правительства РФ.

Таким образом Медведев ответил на вопрос, с кем с украинской стороны в Москве считают возможным разговаривать с учетом того, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук лишен полномочий переговорщика, а премьер Украины Владимир Гройсман пытался уйти в отставку, которую Верховная Рада отказалась принять.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Москве не видят пока каких-либо действий нового президента Украины Владимира Зеленского, направленных на возобновление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко в паре с Мертенс вышла в 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика